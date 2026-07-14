Francia-España, en directo | De la Fuente vuelve a dejar a Pedri en el banquillo

Luis de la Fuente, técnico de la selección española, mantiene el once que alineó ante Bélgica, en los cuartos de final, para la semifinal del Mundial en el estadio AT&T de Arlington frente a Francia. El técnico deja al barcelonista Pedri González en el banquillo por segundo encuentro consecutivo y mantiene a Fabián Ruiz en el centro del campo junto a Rodrigo Hernández y Dani Olmo.

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También es oficial el once de Francia. Los de Dechamps salen con Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Dembéle, Olise, Barcola; Mbappé.

El técnico deja al barcelonista Pedri González en el banquillo por segundo encuentro consecutivo y mantiene a Fabián Ruiz en el centro del campo junto a Rodrigo Hernández y Dani Olmo.

El rey ha confiado este martes en que la selección española gane el partido que disputará frente a la de Francia en las semifinales del Mundial de fútbol en Dallas (EEUU) y dé otra "alegría" al país. Así lo ha señalado Felipe VI al término del discurso que ha pronunciado durante la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona que se celebra en el Gran Teatre del Liceu en Barcelona y a la que asiste junto a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

El once de España Pedri vuelve a ser suplente. Este es el once de España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.

España vuelve a estar entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo. 16 años después de bordar su única estrella en Sudáfrica, ahora quiere seguir soñando con una segunda después de ir superando con tanta solvencia como agonía sus últimos obstáculos, ninguno seguramente del tamaño del que le espera en el césped del AT&T de Dallas (Estados Unidos).

La selección española masculina de fútbol buscará alcanzar la segunda final de su historia en un Mundial, un reto que le exige batir una vez más a Francia, rival que seguramente se ha mostrado como la más fuerte y sólida desde el inicio del campeonato y que tendrá ganas de revancha tras los últimos reveses contra la 'Roja'.

La polémica de Rajoy sigue coleando El español Lamine Yamal afirmó que "si el fútbol sirve para algo es para integrar" y que tanto las selecciones de España y de Francia son un buen ejemplo de ello. Lamine Yamal contestó de esta forma al comentario del expresidente español Mariano Rajoy, que afirmó que en la selección francesa había pocos jugadores de Francia. Lea aquí la noticia completa

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