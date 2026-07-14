David Gómez y Vanessa del Castillo reinan con el tir de fona en Cala Bona

El pasado sábado se disputó una tirada en la modalidad de piedra en Cala Bona, denominada VIII Tirada Festes de Calas de Mallorca, que se saldó con las victorias de David Gómez y Vanessa del Castillo, ambos del C.H. Lloseta. La competición contó con una gran participación, reuniendo a quince tiradores en la categoría de homes, cuatro en la de dones y once en la de joves.

En la categoría masculina, David Gómez se proclamó vencedor con 21 puntos, gracias a sus cinco dianas y doce impactos. La segunda posición fue para Jaume Darder (Foners Mallorca), también con 21 puntos (cuatro dianas y doce impactos), quedando el desempate a favor de Gómez por un mayor número de dianas. Completó el podio Paco Montiel (Foners Mallorca), con 12 puntos.

Imagen de los organizadores y los premiados. / P.Bover.

En la categoría femenina, Vanessa del Castillo se alzó con la victoria al sumar 11 puntos, fruto de una diana y siete impactos. La segunda clasificada fue Antonia Cuenca (C.H. Lloseta), con 1 punto, la misma puntuación que obtuvo la tercera clasificada, Zaida Munilla (Macolins).

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En cuanto a la categoría de joves, el triunfo correspondió a Luis Mestre (Foners Mallorca), con 15 puntos. La segunda plaza fue para Juan Carlos Pérez (F.M. Mallorca), con 14 puntos, mientras que Noa da Sousa (Macolins) completó el podio con 7 puntos.