La cuenta atrás del España-Francia se vive en el centro de Palma: "La Eurocopa la vi en un portátil en Bulgaria, ahora iré a Son Fusteret"

Palma comienza a vivir el España-Francia horas antes de que comience el duelo por un puesto en la final este martes a las 21 horas. Es un Mundial y, aunque cueste destacar entre cientos de turistas que invaden el centro, algunos seguidores de la Selección Española ponen color al centro de la ciudad. "Estoy expectante, confío", cuenta Dani, que luciendo la camiseta roja de Lamine Yamal, coincide en la Plaza de España con sus amigos Juli y Dani.

Son Fusteret para disfrutar de las semifinales

Irán a Son Fusteret a vivir la experiencia en una pantalla gigante con centenares de aficionados. Los tres creen que será un partido "intenso", pero en los tres escenarios que imaginan sitúan a los de Luis de la Fuente en la final del domingo.

Este encuentro es especial para Dani: "Cuando ganamos el Mundial en 2010 tenía dos años y guardo un vídeo de cómo ondeaba la bandera. La final de la Eurocopa la vi en Bulgaria a través de un portátil y, esta vez, lo veré con amigos en un pantalla gigante".

Abuelo y nieto sueñan con la final

La ilusión por ver el encuentro significa algo más que ver durante 90 minutos, o 120, a 22 personas dándole patadas a un balón. "Lo veremos toda la familia juntos. Somos catorce. Si estuviera solo no lo vería, me pondría nervioso", cuenta Manuel que, de la mano de su nieto Jesús, caminan por una de las pocas calles poco transitadas del centro de Palma.

Ambos creen que España ganará 2-1 con goles de Lamine Yamal y Merino.

Manuel y Jesús, en el centro de Palma. / C.M.

De Mallorca a Gijón

Casi corriendo, Angie y Bruno disfrutan de sus últimos minutos en el centro de Palma. Son asturianos y, en unas horas, estarán en la fan zone de Gijón para disfrutar el encuentro: "Estamos un poco nerviosos". Él cree que Francia gana por 3-2, mientras que ella confía en la victoria por 2-1.

Bruno y Angie, antes de poner rumbo a Gijón. / C.M.

Miguel Ángel, que lleva toda la mañana en la esquina entre la calle Oms y la calle San Miguel, explica que ha visto pocas camisetas de la selección durante el día. "Creo que vamos a ganar con gol de Yamal. Este Mundial me está gustando. Estamos volviendo a jugar como cuando ganamos el Mundial", subraya en una predicción que ojalá siga haciendo soñar a todo el país.