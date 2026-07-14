Baba Miller, el gigante mallorquín que deslumbra en la Summer League de la NBA

Baba Miller pisa fuerte en su preparación para la NBA, la mejor liga del mundo. El alero mallorquín, que fue elegido en el número 36 del Draft, ha sorprendido en sus dos primeros partidos de pretemporada con los Clippers de Los Ángeles.

En el encuentro de la madrugada del domingo al lunes, frente a los Utah Jazz, Miller terminó con 15 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias en 25 minutos, y también se lució con una serie de jugadas que dejaron destellos de una calidad innata. Sin ir más lejos, el jugador formado en las categorías inferiores del Bahía San Agustín y del Real Madrid, deslumbró con un triple desde la mitad de la cancha y un mate a dos manos que han dado de qué hablar en redes. De hecho, la propia NBA ha publicado vídeos del joven talento en sus redes sociales.

Ya en el primer duelo ante los Sacramento Kings, Miller finalizó el partido con 12 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 3 tapones en 27 minutos. Unos números que están sorprendiendo mucho en el panorama norteamericano al tratarse de una llegada más discreta que otras a una franquicia de prestigio.

El palmesano, con sus 2,11 metros de altura y una impresionante envergadura de 2,17 metros, ha sido bautizado como el ‘unicornio del baloncesto’, un perfil poco habitual por su capacidad de combinar tamaño, manejo del balón y tiro exterior.

A pesar de su juventud, Miller cuenta con una trayectoria envidiable, con un oro en la Copa del Mundo FIBA Sub-19, y con tan solo 17 años completó su debut en la Euroliga con el Real Madrid, donde coincidió con el palmesano Rudy Fernández y el maonés Sergi Llull.

Además, también goza de formación universitaria en la NCAA, en la Universidad de Cincinnati, con la que disputó un sólido March Madness, que le ha servido de escaparate para los equipos de la NBA.

Miller no ha sido el único español en la pretemporada de la NBA, que este año cuenta con la participación de otros dos jugadores españoles, Aday Mara, elegido en el lugar número 12 por los Oklahoma City Thunder y Serigo de Larrea elegido el número 25 por los Lakers.