Andy Kohlberg acude con una gorra del Mallorca a la semifinal del Mundial entre España y Francia.

El Mallorca está representado en la semifinal del Mundial entre España y Francia que se juega en el Estadio Dallas (conocido fuera de los eventos de la FIFA como AT&T Stadium), ubicado en Arlington, Texas. El máximo accionista y presidente del club, Andy Kohlberg, se ha desplazado para ver el histórico partido en directo. El estadounidense ha acudido ataviado con una gorra negra que tiene insertado el escudo del Mallorca, con un claro guiño al club del que es propietario.

La imagen, tomada en la sala VIP del recinto, es de antes de que se inicie un choque que ha despertado una gran expectación. La figura de Kohlberg está en entredicho entre el mallorquinismo después del descenso a Segunda.

Ya dejó claro hace unas semanas que su intención es que los bermellones regresen a Primera División de inmediato para que el proyecto siga entre los mejores, pero ha sorprendido que bajar de categoría, con el enorme contratiempo económico que supone, no ha tenido ninguna consecuencia para los máximos responsables de la entidad.