Dónde ver el España-Francia en pantalla gigante en Palma

Palma está volcada con la selección española de fútbol. Algunos establecimientos, además del Ayuntamiento, instalan pantallas gigantes para seguir el encuentro de semifinales contra Francia este martes a las 21 horas. "Es una noche para sufrir, celebrar y vivir el fútbol como se merece", destaca Es Gremi Centre Musical, ubicado en el Polígono de Son Castelló, una de las zonas donde más opciones disponibles hay para seguir el partido.

Apertura de puertas desde las 18 horas

Miles de personas vivirán una tarde y una noche única con aperturas de puertas desde las 18:00 horas. Será un acontecimiento histórico porque, por segunda vez en su trayectoria en los Mundiales, España se jugará acceder a la final. La última vez, en 2010 con un gol de Puyol, eliminaron a Alemania.

Son Fusteret, recinto más grande de Palma

Son Fusteret es la ubicación con más aforo disponible. El Ayuntamiento ha instalado una pantalla gigante en uno de los recintos más grandes de Palma y, para facilitar el desplazamiento de los asistentes, Serveis Ferroviaris de Mallorca ha habilitado un servicio especial de metro con 16 circulaciones adicionales.

El recinto de Son Fusteret abrirá sus puertas a las 18.00 horas para permitir el acceso anticipado del público. Antes del inicio del encuentro, la programación incluirá animación musical y una actuación del DJ Jaume Colombàs.

Refuerzo del Metro

Desde la estación de Son Fuster Vell saldrán ocho trenes entre las 23.15 y las 00.25 horas, con una frecuencia de diez minutos, mientras que desde la Estación Intermodal se ofrecerán otras ocho salidas entre las 23.05 y las 00.15 horas, también cada diez minutos.

A tan solo unos metros, Eivo Sports Bar, que se encuentra en el acceso de fútbol Son Fuster también habilitará una pantalla gigante como ha hecho durante todo el Mundial.

Fiesta toda la noche en el Polígono Son Castelló

Es Gremi Centre Musical, debido a la gran acogida, han ampliado el aforo. Los asistentes disfrutarán del choque en la Sala 3 con pantalla gigante, aire acondicionado, asientos y el mejor ambiente para animar a la selección.

La entrada es gratuita, pero hay que descargarla para asegurar la plaza. Y, si España consigue el pase a la final, la celebración continúa "con la afterparty oficial junto a DJ Jaume Colombàs, que llegará directamente desde Son Fusteret, donde ejercerá como speaker oficial del encuentro, para poner banda sonora a una noche que puede ser histórica". "Una noche para sufrir, celebrar y vivir el fútbol como se merece", señalan desde su perfil de Instagram.

El Mallorca Sports Bar ya ha colgado el cartel de completo con una oferta que ha atraído a decenas de seguidores durante todos los encuentros de la selección española. La reserva de una mesa en la terraza con menú cerrado de hamburguesa y cerveza cuesta 20 euros, mientras que el resto de aforo de pie es de 10 euros más 2 cañas.

Fan Zone en Porto Pi

Porto Pi ha organizado una Fan Zone para disfrutar de las semifinales y final del mundial en familia en la Plaza Pere Claver del Centro Comercial, con actividades para toda la familia, torneo de futbolín, música, foodtrucks, espectáculos y la oportunidad de ver los partidos en una gran pantalla.

La Fan Zone contará con animación musical a cargo de Pep Tronik y los conciertos de One Man Rocks y Von Bros y el espectáculo del Payaso Filigrana, que hará las delicias de pequeños y mayores. Y a las 21h se proyectarán los partidos de semifinales y final del Mundial donde pequeños y grandes podrán disfrutar y animar juntos a las selecciones favoritas y vibrar juntos en esta gran fiesta del fútbol.

Ocimax también ha habilitado una sala para ver el choque. El coste es de 7'30 euros con palomitas y, si son dulces, el suplemento es de 50 céntimos.