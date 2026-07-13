El Sporting Calvià logra el tercer puesto en el Campeonato de España Máster de Segunda División

El Sporting Calvià, club presidido por Manolo Mogollón, firmó una destacada actuación en el Campeonato de España Máster de Segunda División, celebrado en las pistas universitarias de Elviña, en A Coruña, al lograr la tercera posición final con un total de 91 puntos.

El equipo mallorquín consiguió este resultado gracias a varias actuaciones sobresalientes. Entre ellas destacaron las dos victorias de Lita López, que se impuso en los 80 metros vallas con un tiempo de 12.59 y en los 300 metros vallas con 47.58, logrando además marca personal en ambas pruebas. También subieron a lo más alto del podio Carmen Rodríguez, vencedora en los 3.000 metros marcha con una marca de 17:41.46, y Susana Fernández, que ganó los 2.000 metros obstáculos con un registro de 7:45.10.

Por su parte, Gemma Clar consiguió la medalla de plata en salto de longitud con 4.51 metros y el bronce en triple salto con una marca de 8.75. Natalia Fernández también firmó una excelente actuación al finalizar segunda en los 800 metros lisos con un tiempo de 2:30.34, mientras que Leticia Ferrà logró otro segundo puesto para el club en salto con pértiga, tras superar el listón en 2.20 metros.

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El Sa Raval de Eivissa se clasificó en segunda posición, contando además con algún refuerzo mallorquín. Entre ellos destacó Amaia Marcilla, atleta del Pegasus, que registró un tiempo de 27.41 en los 200 metros lisos. En categoría masculina, el Atlas de Palma concluyó el campeonato en la séptima posición. Con estos resultados, los clubes baleares completaron una notable participación en la competición nacional disputada en tierras gallegas.