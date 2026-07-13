El rutómetro de Fernando Gilet: Pogacar honra al Torumalet

La primera semana sorprendió por aplastamiento: el de un Pogacar invencible que, decidido a despejar cualquier atisbo de incertidumbre, impuso su autoridad en la primera gran etapa de montaña.

Pogacar no deja nada al albur. Es un ciclista consciente de su legado histórico. En todo lo que hace tiene muy presente la carga simbólica que conlleva atacar o ganar en un lugar u otro.

El Tourmalet y el Tour son el anverso y el reverso de una misma historia. La relación fundacional del coloso con la carrera comenzó en 1910, cuando Henri Desgrange telegrafió a París para informar de la viabilidad del paso de los ciclistas por el puerto. Así nacía el escenario de la épica.

El ataque descomunal de Pogacar en el Tourmalet, precedido por el generoso trabajo de desgaste de su compañero Isaac del Toro, llevaba implícito el respeto debido al simbolismo del lugar. El esloveno honra al ciclismo y demuestra en cada una de sus exhibiciones que conoce y elige el escenario idóneo para completar la narrativa de su reinado en este deporte.

Pogacar decidió empezar a escribir su quinto Tour de Francia en el Tourmalet, el enclave fundacional de la carrera de las carreras. Toda gran historia acaba concretándose en una frase que la define. En este caso, hace más de un siglo, el Tour descubrió el Tourmalet al mundo y el Tourmalet convirtió el Tour en una leyenda. Pogacar ansiaba tener su lugar en el santuario. Una demostración más de que Pogacar sabe lo que hace y, sobre todo, cuándo lo hace.

¿Está el Tour sentenciado? Salvo que ocurra algo extraordinario o accidental, el emperador esloveno domina con autoridad la clasificación general. Su principal oponente, Jonas Vingegaard, hace sus cuentas y sigue ofreciendo una imagen digna de admiración, al igual que el resto de los ciclistas que integran el Top 10. Son los mejores corredores del mundo.

La primera semana es un resumen perfecto de la situación actual del ciclismo. Solo que todavía restan dos semanas de carrera. Es decir, aunque parezca descabellado afirmarlo, esto no ha hecho más que empezar.