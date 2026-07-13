Rodríguez, Zolly y Miralles mandan en Chiva en la tercera cita del Balear de karting

Los pilotos del karting balear pusieron a prueba sus fuerzas este fin de semana en el circuito Lucas Guerrero de Chiva, en la Comunitat Valenciana. Sobre el asfalto se disputaría la tercera prueba del circuito regional de karting, una cita que también era puntuable para el catalán de karting por lo que los pilotos baleares se tendrían que medir con unas parrillas mucho más abultadas. Destacaron los nombres de Diego Rodríguez, que venció en la categoría junior, Balthazar Zolly, ganador senior, y Carlos Miralles, primer clasificado de la categoría KZ.

CATEGORÍA MINI

La Categoría Mini contó con 14 pilotos en parrilla, aunque tan solo hubo una piloto balear que además era debutante. Así pues Laura Voican, cerrando el pelotón, fue haciendo manos y cogiendo experiencia de cara a futuras carreras.

CATEGORÍA JUNIOR

La Categoría Junior contó con una parrilla de 28 pilotos de ambas comunidades. En lo que respecta al Campeonato Balear en la primera carrera estuvo comandada por Diego Rodríguez, mientras que a siete segundos cruzaba la meta Pedro Pascual, segundo y algo más atrás Iván Martínez tercero. Intensa lucha por la cuarta posición entre el novel Yoan Ivanov y Marc Pujadas cruzando la meta emparejados, mientras que Carlos Rueda cerraba el pelotón. En la segunda carrera las cosas cambiaban y si Diego Rodríguez se hacía con una nueva victoria, ahora Iván Martínez remontaba hasta la segunda posición superando a Pedro Pascual, tercero. Las siguientes posiciones eran para Carlos Rueda y Marc Pujadas mientras que Ivanov abandonaba en la novena vuelta.

Diego Rodriguez en la carrera / Antoni Mas Bustos

CATEGORÍA SENIOR

Mucha competencia entre los Senior con 35 pilotos en pista. En cuanto al balear destacar el fuerte ritmo de cabeza entre Balthazar Zolly, Roy Felber y Bernat Fiol que finalizaban la primera carrera en este orden. El menorquín Erik Cardona finalizaba cuarto controlando a Antoni Peñaranda, Daniela Lozano y Alejandro Pulido mientras que Jaime Nigorra abandonaba en la vuelta 11 con problemas mecánicos. En la segunda carrera Zolly sumaba una nueva victoria mientras que se desataba una intensa lucha por las siguientes posiciones entre Felber, Peñaranda y Cardona cruzando la meta en este orden y con unos cronos muy ajustados. Fiol era quinto mientras que Nigorra remontaba hasta la sexta posición tras superar a Lozano y Pulido.

CATEGORÍA DD2

En la Categoría DD2 la primera carrera se mantuvo con el pelotón estirado y era ganada por Hugo Ruíz, mientras que Lisa Litgen era segunda seguida por Gabriel Servera y Oscar Dantes. En la segunda carrera saltaba la sorpresa cuando Ruíz era excluido. Bonito mano a mano entre Servera y Litgen cruzando la meta separados por unas pocas décimas de segundo. Algo más atrás la tercera posición era para Dantes. En el cómputo final era Lisa Litgen quien se subía a lo más alto del podio.

CATEGORÍA KZ

Solo cuatro pilotos de la Categoría KZ se desplazaban hasta Chiva. Carlos Miralles con menos oposición se anotaba una contundente victoria en la primera carrera, puesto que a quince segundos entraba Juan Vanrell y algo más atrás Laia Fajeda y Juan Ginard. En la segunda carrera victoria cómoda de nuevo para Miralles, sobre todo tras el abandono de Vanrell. Fajeda era segunda y Ginard tercero.

Carlos Miralles en la carrera / Antoni Mas Bustos

CLASIFICACIONES OFICIALES

CATEGORÍA MINI

1. Laura Voicán Llodrà 50 ptos.

CATEGORÍA JUNIOR

1. Diego Rodríguez Marín 50 ptos.

2. Pedro Pascual Entenza 42

3. Iván Martínez Hidalgo 42

4. Yoan Ivanov 32

5. Marc Pujadas Coll 32

6. Carlos Rueda Serrano 32

CATEGORÍA SENIOR

1. Balthazar Zolly 50 ptos.

2. Roy Felber 44

3. Bernat Fiol Garrido 36

4. Erik Cardona Espinoza 36

5. Antoni Peñaranda Serrano 36

6. Alejandro Pulido García 22

7. Daniela Lozano Adrover 24

8. Jaime Nigorra Blancat 18

CATEGORÍA DD2

1. Lisa Litgen 47 ptos.

2. Gabriel Servera Rotger 42

3. Oscar Dantes Juan 38

4. Hugo Ruíz de la Morena 25

CATEGORÍA KZ

1. Carlos Miralles Zamora 50 ptos.

2. Laia Fajeda Reina 42

3. Juan Ginard Garcías 38

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4. Juan R. Vanrell Barceló 22