Renée Álvarez lidera el gran papel de la natación balear en el Nacional Alevín

La natación balear volvió a demostrar el excelente nivel de su cantera en el XIII Campeonato de España Alevín de Verano, celebrado del 9 al 12 de julio en Cádiz, donde los clubes de las Islas firmaron una destacada actuación con nueve medallas, numerosas posiciones de finalista y una mejor marca territorial, confirmando el gran momento que atraviesa la natación de formación en Baleares.

La expedición balear estuvo integrada por 30 nadadores pertenecientes a nueve clubes: C.N. Eivissa, C.N. Felanitx, C.N. Inca, C.N. La Salle-Palma, C.N. Palma de Mallorca, C.N. Llucmajor, C.N. Santa Eulària Rio, Club Natació Mallorca Swim y Rafa Nadal Center Tennis Club. Entre todos sumaron 92 participaciones individuales y cinco relevos, reflejo del crecimiento y la competitividad de la natación base en las Islas.

El gran nombre del campeonato fue Renée Álvarez Argento (C.N. Santa Eulària Rio), que se proclamó triple campeona de España en las pruebas de 200 espalda, 200 estilos y 400 estilos. También destacó el C.N. Palma de Mallorca, con tres medallas gracias al subcampeonato de Adrián Parra en 800 libre y a las dos platas de Marc Martí Asensio en 50 y 100 braza. Por su parte, el C.N. La Salle-Palma sumó dos subcampeonatos nacionales con Teresa Salas Aguiló en 50 y 100 espalda, además del bronce de Daniela Roselló en 400 libre. El C.N. Eivissa logró el bronce de David Cardona en 200 libre, mientras que el Rafa Nadal Center Tennis Club subió al podio con Ainhoa Gomila, plata en 400 estilos, y Arnau Carrió, tercero en 200 libre, prueba en la que además estableció la mejor marca territorial de 13 años. El C.N. Llucmajor también tuvo presencia en el podio con el bronce de Pablo Rojo en 50 braza.

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Más allá del medallero, la actuación conjunta de los clubes baleares volvió a poner de manifiesto la fortaleza del trabajo de formación que se desarrolla en las Islas. La amplia representación, la presencia continuada en las primeras posiciones nacionales y la capacidad de varios clubes para luchar por las medallas confirman el excelente estado de salud de la cantera balear y el prometedor futuro de la natación autonómica.