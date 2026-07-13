El Palma Futsal ficha a Pablo Otero y lo cede al Valdepeñas

El Illes Balears Palma Futsal continúa planificando el futuro de su plantilla y cierra la incorporación de Pablo Otero, una apuesta a medio y largo plazo para reforzar la parcela defensiva. El ala-cierre, que finalizó su contrato con el Ribera Navarra y llega con la carta de libertad, firma hasta junio de 2029 y jugará cedido la próxima temporada en el Viña Albali Valdepeñas.

Pablo Otero Trechera (Cádiz, 2001) es uno de los jóvenes con mayor proyección del fútbol sala nacional. A pesar de su juventud, ya sabe lo que es conquistar un título de ámbito estatal tras proclamarse campeón de la Copa del Rey con el Real Betis Futsal en 2024, compartiendo vestuario con el actual jugador del Illes Balears Palma Futsal Manolo Piqueras. Tras su etapa en el conjunto bético, recaló en el Ribera Navarra, donde ha continuado acumulando experiencia y minutos en Primera División.

El Illes Balears Palma Futsal ha identificado en Otero un perfil con un enorme potencial de crecimiento por su polivalencia como ala-cierre, su capacidad táctica y su margen de evolución. Con el objetivo de que continúe desarrollándose en un contexto de máxima exigencia, el club ha acordado su cesión al Viña Albali Valdepeñas durante la temporada 2026/27, donde podrá seguir acumulando experiencia en la élite antes de incorporarse al proyecto balear.

Con esta incorporación, el Illes Balears Palma Futsal continúa reforzando una de las líneas estratégicas del proyecto deportivo: anticiparse al mercado, incorporar talento joven con proyección y acompañar su crecimiento para que llegue plenamente preparado al primer equipo.