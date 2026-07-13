Historia y sentimiento: El Atlético Baleares desvela la primera y la tercera equipación para la 26/27

El Atlético Baleares ya tiene piel para la temporada 26/27. El equipo mallorquín ha presentado este lunes la primera y la tercera equipación para afrontar un curso en el que arranca un nuevo proyecto con Óscar Troya en el banquillo. El conjunto blanquiazul apela a la historia para el diseño del primer uniforme, mientras que el tercero ha sido diseñado y elegido por los aficionados balearicos.

Imagen de la primera equipación del Atlético Baleares / Atlético Baleares

La primera elástica es emblemática y con carga histórica. Basada en el diseño de la temporada del 1979/80, el Atlético Baleares recupera el modelo de una camiseta que se caracteriza por su franja azul central, las mangas azules y el resto de la camiseta en blanco con los pantalones también blancos con una franja azul en el lateral de la pierna. Con este diseño el club ha querido rendir un homenaje a la historia balearica y apostando por un modelo retro y elegante. El Atlético Baleares, con ella, quiere mostrar fidelidad a sus colores, su escudo y su historia.

Imagen de la segunda equipación del Atlético Baleares / Atlético Baleares

La tercera piel lleva la firma de la afición. El conjunto balearico dio la opción a sus aficionados a diseñar su tercera equipación y, tras recibir hasta 76 propuestas, llevó a votación cuál sería el tercer modelo para esta nueva temporada. La piel ganadora está inspirada en la segunda equipación de la temporada 2000/01, recuperando el característico color amarillo con la franja blanquiazul lateral. La equipación llevará la firma de su diseñador y se convertirá en una elástica única y con un significado especial para todos los balearicos.