El Fibwi Mallorca refuerza su pintura con el fichaje de Shilo Jackson

El Fibwi Mallorca suma centímetros a su juego interior. El equipo mallorquín anuncia la incorporación de Shilo Jackson, pívot de 2,06 metros de altura que llega a Son Moix para disputar su primera temporada en España. El jugador de 23 años recala en el conjunto dirigido por Álex Fomento procedente de la Universidad de Le Moyne de Estados Unidos tras registrar unos fantásticos números la pasada temporada en la NCAA. Jackson aterriza al Fibwi Mallorca dispuesto a poner su altura y versatilidad al servicio del equipo.

Con un total de 27 encuentros disputados en los que jugó una media de 30,1 minutos por partido en los que anotó 15,8 puntos, 8 rebotes y 2,1 asistencias, Shilo Jackson fue uno de los jugadores más destacados de su equipo y de la Primera División de la NCAA. El pívot es, sin duda, una apuesta de presente que llega al Fibwi Mallorca para reforzar el juego interior y sumar centímetros en la pintura.

Jackson se suma así a los fichajes anunciados de Hugo Ferreira, Sergi Huguet, Jaume Lobo, Adrià Moncanut, Garmine Kande, Dorde Simeunovic y Osi Cerdà y a los ya renovados Xabi Beraza, Aless Scariolo y Lysander Bracey. De esta manera, el Fibwi Mallorca está perfilando una gran plantilla para consolidarse definitivamente en la Primera FEB tras su regreso la pasada temporada a la categoría.