Emil Stoilov, músculo y talento para reforzar la pintura del Palmer Basket

Emil Stoilov refuerza el juego interior del Palmer Basket para la temporada 2026/27. El internacional búlgaro llega al conjunto mallorquín después de completar una gran temporada en el Class Bàsquet Sant Antoni de Segunda FEB, donde tuvo un papel clave.

El pívot, de 2,10 metros de altura, fue una pieza fundamental del equipo ibicenco, que terminó como subcampeón del Grupo Este de la tercera categoría del baloncesto español. Durante la fase regular, Stoilov firmó unos números destacados: 12,3 puntos y 7,8 rebotes de media en 26 partidos, con más de 23 minutos de juego por encuentro.

A sus 24 años, el nuevo jugador del Palmer Basket llega tras disputar 37 partidos oficiales la pasada campaña. Su aportación ayudó al Sant Antoni a alcanzar la tercera y definitiva ronda del playoff de ascenso a Primera FEB. Stoilov destaca por su capacidad ofensiva cerca del aro, gracias a sus buenos movimientos y fundamentos técnicos, además de aportar solidez defensiva y presencia física en la pintura.

El pívot búlgaro ya mostró su talento desde las categorías inferiores. Ha defendido la camiseta de su país en los combinados U16, U18 y U20, y en 2022 participó en el EuroBasket absoluto, consolidándose como un habitual de la selección búlgara.

Su trayectoria comenzó a destacar en la cantera del Movistar Estudiantes, club al que llegó en 2017 siendo cadete. Poco después, formó parte de su filial en Liga EBA y debutó en ACB durante la temporada 2020/21. Posteriormente, jugó cedido en el Real Canoe de LEB Plata antes de regresar al Estudiantes en LEB Oro.

En la temporada 2022/23 se incorporó al Hestia Menorca, donde fue importante en el ascenso del equipo a Primera FEB. Tras competir dos temporadas más en la categoría, Stoilov dio el siguiente paso en su carrera con el Class Bàsquet Sant Antoni y ahora afronta un nuevo reto como jugador del Palmer Basket.