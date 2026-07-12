De El Toro a la élite: Martina Campos, subcampeona de Europa con la selección española sub18

La mallorquina Martina Campos, junto con el resto de sus compañeras de la selección española, se ha proclamado en Ricany (República Checa) subcampeona de Europa en categoría sub18 de Rugby a 7 después de caer en la final ante al gran favorito, el siete de Francia, por un irrefutable 7 a 31.

Campos, que a sus 16 años ha sido titular en la práctica totalidad de partidos jugados – cinco – ha destacado tanto en labores defensivas - con sus contundentes placajes - como ofensivas, sumando un total de dos ensayos y asistiendo en ataque a sus compañeras de equipo.

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Martina Campos posa con la camiseta de El Toro. / FER

Producto de la Escoleta de Rugby de El Toro, Martina ha jugado la pasada temporada en el Rugby Barcelona, con el que ha conseguido el ascendo a División de Honor. En clara progresión en su juego desde que salió de la isla, está llamada a ser una de las grandes realidades del rugby femenino español.