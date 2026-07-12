El Torneo Benéfico de Golf Proa Group vuelve a hacer historia

El Torneo Benéfico de Golf Proa Group, nacido en 2005, ha celebrado este fin de semana su XXI edición, consolidándose como una de las citas deportivas y solidarias más destacadas del calendario en Baleares.

El campeonato, inaugurado el viernes 10, ha reunido a autoridades y a reconocidas personalidades del mundo del deporte, especialmente del fútbol y el baloncesto, en un ambiente marcado por la competición y el compromiso social.

El sábado, los participantes disfrutaron de una jornada intensa y completa en Golf Son Antem, con dos salidas al campo que combinaron deporte y solidaridad. La experiencia se vio enriquecida por una carpa halfway con finger food, creando un punto de encuentro entre jugadores antes de poner el broche final con una cena tipo cóctel y una gran rifa benéfica con premios especiales.

Tras más de dos décadas uniendo deporte y causa social, el torneo ha logrado en esta edición una recaudación de 114.483 euros, que se destinarán íntegramente a ADAA, una entidad sin ánimo de lucro que apoya a familias de Baleares obligadas a desplazarse a otras comunidades autónomas por enfermedad grave, proporcionándoles alojamiento, apoyo psicológico y gestión asistencial.

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El torneo ha contado con el impulso de Tot A Punt Events Catering, AICO Event Production, ALJOMAR, Majorica, Sabadell Urquijo, Sabadell Consumer, Antonio Cabot Fornés S.A., Adalmo, Consfutur, Fundació «la Caixa», Hijos de Ramón Oliver, Aquaquae, Distribucions Túnel, Túnel de Mallorca, Tianna Negre, Lottusse, AICO, Plicosa Spain, Qromia, NIEHOFF Baleares, SHERWIN-WILLIAMS, Estel, Polarier, Imprenta Bahía, Marriott Vacation Club y Fundación AON España, además del apoyo de más de 100 colaboradores.