Sabotaje en Son Ferriol: chinchetas en el circuito antes de la prueba ciclista

La tradicional carrera ciclista de Son Ferriol, memorial Guillem Zuzama y Bernat Vallespir, quedó marcada este pasado sábado por un grave incidente previo: la aparición de chinchetas en el circuito urbano. Los organizadores se percataron de que se habían lanzado en una parte del recorrido antes del comienzo de las pruebas, concretamente en la calle Bartomeu Oliver de Can Tunis. Según se comentó, no es la primera vez que eso sucede coincidiendo con esta cita ciclista.

Joan Martí, el mayor de los hermanos Bennàssar, ciclista élite del High Level–Gsport, se adjudicó el triunfo en solitario en la tradicional carrera ciclista de Son Ferriol, memorial Guillem Zuzama y Bernat Vallespir, mientras que Joan Beltrán, del Ael-Respetad fue el primer junior de la carrera de primera categoría. La mejor fémina en la prueba celebrada el pasado sábado por la tarde fue Marina Garau.

La vertiente desagradable de la jornada fue cuando los organizadores se percataron de que se habían lanzado chinchetas en una parte del circuito urbano, antes del comienzo de las pruebas. Fue en la calle Bartomeu Oliver de Can Tunis. Se comentó que no es la primera vez que eso sucede coincidiendo con la carrera ciclista.

Los 19 participantes en la carrera de primer nivel completaron 30 vueltas al tradicional circuito urbano de 1.500 metros donde los hermanos Bennàssar se erigieron en protagonistas con constantes ataques desde el principio. Cuando se cumplía el primer tercio, llegó el ataque definitivo de Joan Martí que se marchó en solitario. Tomó una ventaja cada vez mayor que obligó a los primeros perseguidores a luchar por la segunda plaza antes que buscar la neutralización. El ganador cruzó la meta con 12 segundos respecto a Xavi Cañellas y Jorge Rey, seguidos de Martí Mir y Marc Roca, con Joan Beltran como mejor junior tras superar a Miquel Adrover y Nico Ros.

Foto del podio con los ganadores de las distintas categorías / T.A.

La carrera de segundo nivel se decidió en el sprint final entre los 14 integrantes del grupo cabecero tras completar 20 vueltas. Xavier Marí demostró de nuevo que va recuperando en gran nivel de antaño. En una prueba con escasas escapadas superó a Josep Riera y Xavier Andreu.

La carrera de tercer nivel y féminas fue la más concurrida con 37 participantes. Prueba dominada por los representantes de Bicicletas Caldentey que ocuparon las cuatro primeras plazas con triunfo de Pedro Mas seguido de Toni Font tras formar un escapada en la parte final de la prueba. En el grupo perseguidor sus compañeros Miquel Perelló y Rafael García. En categoría femenina. Dominio incontestable de Marina Garau que superó claramente a Susana Sevillano y Zoe Wuyts, la mejor junior.

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La prueba para cadetes se decidió en el sprint final entre los integrantes del grupo cabecero con triunfo de Nino Fernández seguido de Miquel Àngel Vicens y Alejandro Buzdea mientras que Andrea Núñez se llevó el premio a la mejor chica. En categoría infantil, triplete de los peones del Conectabalear con Biel Mora superando en el sprint final a su compañero de fuga, Sebastià Suau, con Lucas Poschl en la tercera plaza y Maria Prats, primera niña. En alevines, el pódium quedó con Tomàs Pons por delante de Tomeu Verger y Lluis Mas meintras que Aina Muñoz fue la mejor de las féminas. Nuevo triunfo de Nuria Gil en principiantes tras superar a Adrián Núñez y Jared Franco.