Jorge Carrillo y Hayley Tilley reinan en la XI Cursa Solidària Es Trencadors

Jorge Carrillo y Hayley Tilley (Pegasus) se proclamaron vencedores de la prueba de 8 kilómetros de la XI Cursa Solidària Es Trencadors, organizada por la AA Veïns Es Pil·larí y Marathón Mallorca, bajo la dirección de Baldo Oliver. En la distancia de 6 kilómetros, los triunfos fueron para Sacha Corvez (Coudekerque Branch) y Elenita García (Ciclos Quintana), mientras que en los 4 kilómetros se impusieron Pau Salas (Pajareros) y Clara Colás (CA Lleida).

En la prueba reina, Jorge Carrillo se llevó la victoria con un tiempo de 30:16, aventajando en apenas dos segundos a Joan Pere Carbonell (ADA Calvià), mientras que Simón Kennedy completó el podio con 30:31. En categoría femenina, Hayley Tilley dominó con autoridad para cruzar la meta en 37:20. La segunda posición fue para Alba Sánchez (44:06) y la tercera para Ainara Bayle (45:36).

Podio de la prueba de los 8 kilómetros. / P.B.

En los 6 kilómetros, Sacha Corvez fue el más rápido con un registro de 21:04, seguido por José A. Pérez, del Sporting Calvià, y Jesús Álvaro Fernández, tercero con 21:40. En la clasificación femenina de esta distancia, Elenita García se adjudicó la victoria con 29:59, por delante de Ángels González (34:56) y Jennifer Kennedy (35:22).

Por último, en los 4 kilómetros, Pau Salas se impuso en categoría masculina con un tiempo de 13:28, mientras que Clara Colás fue la vencedora femenina al detener el crono en 15:46.