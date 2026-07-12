Izan Guevara vuelve al podio en el Gran Premio de Alemania y confirma su gran momento en Moto2

El mallorquín Izan Guevara (Boscoscuro) ha vuelto a subir al podio en el Gran Premio de Alemania de Moto2, disputado en el circuito de Sachsenring, tras completar una sólida actuación que le permitió finalizar en una meritoria tercera posición.

La victoria fue para Iván Ortolá (Kalex), que dominó la carrera de principio a fin tras salir desde la 'pole position', mientras que Daniel Holgado (Kalex) fue segundo, a tan solo 72 milésimas del vencedor. Guevara completó el podio después de mantenerse durante toda la prueba entre los pilotos más rápidos del fin de semana.

Desde la salida, Guevara mostró un gran ritmo. Arrancó segundo tras sorprender al líder del Mundial, Manuel 'Manugas' González, y durante las primeras vueltas llegó a seguir muy de cerca a Ortolá, formando junto a Holgado el trío que marcó el ritmo de la carrera.

El piloto palmesano se mantuvo siempre en la lucha por las posiciones de honor. Aunque Holgado logró adelantarle en la quinta vuelta para colocarse segundo, Guevara no perdió el contacto con la cabeza, consolidándose entre los aspirantes al podio durante toda la prueba.

Con el paso de las vueltas, el grupo de cabeza quedó reducido a cinco pilotos. Mientras Ortolá mantenía el liderato, Guevara resistía los ataques de sus rivales y administraba el desgaste de los neumáticos para asegurar un resultado de prestigio.

La caída de David Alonso en la curva tres, cuando rodaba cuarto, facilitó que el mallorquín reforzara su posición entre los tres primeros. En los compases finales, Ortolá y Holgado protagonizaron la pelea por la victoria, mientras Izan Guevara defendió con autoridad la tercera plaza, certificando un nuevo podio que confirma su crecimiento esta temporada.

Por detrás, el líder del campeonato, Manuel González, tuvo que conformarse con la sexta posición, después de verse superado en las últimas vueltas por el japonés Taiyo Furusato.

La carrera también estuvo marcada por la mala fortuna de Arón Canet, que sufrió una caída durante la vuelta de formación y, posteriormente, volvió a irse al suelo en carrera cuando rodaba fuera de los puntos. También abandonó tras una caída el italiano Celestino Vietti.

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Con este tercer puesto en Sachsenring, Izan Guevara suma un resultado importante que refuerza su buen momento de forma y le permite seguir consolidándose entre los pilotos más competitivos de la categoría de Moto2.