Ivana Peralta se queda sin el oro y Baleares suma dos medallas en el Nacional sub-23

Las cosas no salieron como estaba previsto, ya que se esperaba que Ivana Peralta conquistara el oro en los 200 metros lisos, tal y como hizo el año pasado en la misma pista de Badajoz. Sin embargo, en esta ocasión tuvo que conformarse con la medalla de bronce por culpa de unas molestias en el tobillo que le han impedido rendir a su nivel. Quien sí repitió resultado fue Marc Escandell, que volvió a colgarse la medalla de plata en los 100 metros lisos en la competición celebrada en Cáceres.

Además, hubo tres representantes baleares que lograron acceder a sus respectivas finales: el vallista de Campos Mike Esteller, en los 400 metros vallas; el menorquín Sergi Pons, en los 400 metros lisos; y Nuria Muntaner, en los 200 metros lisos.

Marc Escandell (Siurell-Sa Sini), entrenado por Juanan Oses y su hijo Carlos, reeditó la plata conquistada en 2025, aunque el pasado año lo hizo batiendo el récord absoluto de Baleares con una marca de 10.34. En esta edición superó las eliminatorias con 10.75, rebajó el registro hasta 10.47 en semifinales y, ya en la final, se proclamó subcampeón con un tiempo de 10.57.

Por su parte, Ivana Peralta, becada en la Blume de Madrid, terminó en la tercera posición después de una mala salida, que le impidió remontar hasta las primeras plazas, y de sus problemas en un tobillo. Fue primera en su serie con 24.67, segunda en semifinales con 24.74 y logró el bronce en una final muy igualada con 24.12, lejos del 23.35 con el que se proclamó campeona el pasado año.

En la misma prueba, la atleta de Santa Margalida, Nuria Muntaner, fue tercera en su semifinal con 25.06, precisamente en la misma carrera que Ivana, y concluyó séptima en la final con un registro de 24.79. En lanzamiento de jabalina, Carla Jaume (Pegasus) finalizó en séptima posición con un mejor intento de 37.30 metros.

En los 400 metros vallas, Mike Esteller se clasificó para la final con el tercer mejor tiempo de las semifinales (51.67). En la lucha por las medallas terminó séptimo con una marca de 53.14.

También fue séptimo el menorquín Sergi Pons en los 400 metros lisos. Selló su clasificación para la final con 46.95 y, en la carrera decisiva, paró el crono en 47.65. En los 5.000 metros, el manacorí Martí Ginard (Lô Esport) ocupó la decimocuarta posición con un tiempo de 15:27.21, mientras que el ibicenco Marc Roper fue decimoséptimo, también con un registro de 15:27.21. Por último, Hayad Abdeselam (Siurell) concluyó en undécima posición en la prueba de triple salto, con una mejor marca de 11.59 metros.