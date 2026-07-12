Bronce mundial de la clase 420 para las mallorquinas Beatriz Quintana y Savina Vicens

Las regatistas mallorquinas Beatriz Quintana y Savina Vicens, ambas del Club Nàutic Cala Gamba, se han colgado la medalla de bronce en el campeonato del mundo de la clase 420 en el Campeonato del Mundo disputado en el lago de Biscarrosse (Francia). La prueba, celebrada del 3 al 11 de julio, reunió a 304 embarcaciones de 27 países repartidas entre las categorías masculino y mixto (147), femenina (49) y Sub-17 (108).

La tripulación balear completó un campeonato muy regular. Desde las primeras mangas se mantuvo entre las primeras clasificadas de la categoría femenina, ocupó posiciones de podio durante buena parte de la competición y mantuvo opciones de alzarse con la medalla de plata hasta la última jornada. Finalmente, solo cinco puntos separaron a las mallorquinas de las segundas clasificadas, las griegas Athina Soulioti y Danae Miranda Angelopulou. La victoria fue para las brasileñas Joana Freitas y Antônia Gick, que se mostraron intratables a lo largo de todo el campeonato.

Las mallorquinas, con la bandera española, con su medalla, junto a la tripuación brasileña ganadora. / mallorcapress

Con todo, la última jornada no estuvo exenta de emoción y de nervios, después de que la tripulación estadounidense formada por Sophia Alexopoulos y Ana Gazoni se situara a un punto de las mallorquinas en la clasificación final. Quintana y Vicens, que se adjudicaron la tercera de las diez mangas de las que constó el campeonato, supieron adaptarse con mucha solvencia a las cambiantes condiciones del lago de Biscarrosse, un campo de regatas difícil y muy distinto a la Bahía de Palma, donde entrenan habitualmente las nuevas medallistas mundiales.

El bronce mundial supone el mejor resultado internacional logrado hasta la fecha por la pareja del Club Nàutic Cala Gamba y es a la vez un hito para esta entidad deportiva mallorquina, conocida por su museo flotante de barcos tradicionales y por organizar algunas de las regatas más destacadas del circuito regional, como la Setmana de la Vela o la Diada de Vela Llatina, así como por los buenos resultados que obtienen sus deportistas de las clases Optimist, Laser y 420 en regatas regionales y nacionales. “Tenemos regatistas que lo están haciendo muy bien, pero conseguir un bronce mundial es algo histórico para nosotros”, reconoce Joan Marc Rigo, gerente del club.

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La próxima semana, las regatistas viajarán a Nida (Lituania) para disputar el Campeonato de Europa, donde volverán a enfrentarse a muchas de las tripulaciones que han estado presentes en el mundial. La expedición española ha obtenido otro resultado meritorio con el cuarto puesto de los también mallorquines Asier Jáudenes y Juan Benítez Casares (Club Nàutic Arenal y Reial Club Nàutic Port de Pollença) en la categoría masculina.