Àngels Moreno conquista el oro en la Copa del Mundo de Canadá

La mallorquina Àngels Moreno y Viktoria Yarchevska se colgaron este sábado la medalla de oro en la final de C2 200 metros de la prueba de la Copa del Mundo de piragüismo esprint que se disputa en el canal de Montréal (Canadá).

La pollencina y Viktoria Yarchevska, que el viernes se hicieron con el bronce en C2 500, superaron este sábado en un apretado final y por sólo 11 centésimas a las chinas Shuai Changwen y Lin Wenjun. Completaron el podio a 67 las también chinas Teng Anshuo y Jiang Xina.

En las otras dos finales con presencia española Manuel Fontán fue octavo en C1 500 y Francisco Cubelos, noveno en K1 1.000. Se trata del tercer metal, todos ellos logrados por mujeres, para España en Montréal tras la plata del K4 500 de Sara Ouzande, Lucía Val, Daniela García y Bárbara Pardo y el mencionado bronce de Moreno y Yarchevska en C2 500.

Este domingo acaba la prueba de Montreal con numerosa presencia española en la finales: el mallorquín Álex Graneri en K1 500, Sara Ouzande en K1 200 (16.11), Antía Jácome C1 200 (16.17), Manuel Fontán y Diego Domínguez en C2 500 (16.48), María Martín en C1 5.000 (20.04), Jaime Duro en C1 5.000 (20.40), Estefanía Fernández en K1 5.000 (21.15) y Javier López y Francisco Cubelos en K1 5.000 (21.50). EFE