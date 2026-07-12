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Adrià Ceballos bate el récord en la XII Cursa Popular La Marinera de Pollença

La organización mantuvo la tradición gastronómica con langosta, cava y ensaimada para los mejores clasificados

Podio masculino en la XII Cursa Popular La Marinera – Port de Pollença

Podio masculino en la XII Cursa Popular La Marinera – Port de Pollença / P.B.

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Ponç Bover

Palma

Adrià Ceballos (ADA Calvià–Vistasol) y Amelia Álvarez (Es Raiguer) se adjudicaron la victoria en la XII Cursa Popular La Marinera – Port de Pollença y se llevaron la tradicional langosta, cava y ensaimada, premio destinado a los tres primeros clasificados. La competición, organizada por la AA Veïns del Port de Pollença, se disputó sobre una distancia de 7 kilómetros y contó con 1.325 corredores clasificados.

Adrià Ceballos, actualmente el mejor fondista del panorama local, se impuso con claridad con un tiempo de 20:25, estableciendo además un nuevo récord de la prueba (anteriormente 21:12), lo que le permitió sumar también los 200 euros adicionales por batir la marca. La segunda plaza fue para el triatleta Tadeo Buroffato (CE Trilles), con 21:56, mientras que el podio lo completó el pobler Miquel A. Capó Crespi (Atlètic Mallorca), con 22:15. En cuarta posición llegó Thomas Houzet (Es Raiguer), con 22:27, y en quinto lugar finalizó Miquel A. Salom (Marathón Mallorca), con 22:36.

En categoría femenina, la victoria fue para Amelia Álvarez (Es Raiguer), con un registro de 24:29. Leonor Font (Atlètic Mallorca) se hizo con la segunda plaza (25:12) y Mar Vallés (AZ Sports Binissalem) completó el podio con 26:17. La cuarta posición fue para Fanny de Villalonga (Total Team FE), con 26:26, mientras que Marina Picó Gallardo (FEM) cerró el top cinco con 26:35.

En cuanto al podio local masculino, estuvo encabezado por Miquel Llompart (S.M.C. Pollença), ganador con 23:47, seguido de Ramón Cifre, con 24:44, y Antonio Bisanyes (S. Muntanya Pollença), que fue tercero con 24:56. En total, tomaron parte 273 corredores pollensins.

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En categoría femenina local, Mariona Terrassa (Vital Sport) fue la primera clasificada con 29:02. La segunda plaza fue para Margalida Valls, con 29:47, y la tercera para Laura Rayó, con 30:20, ambas de la Secció C. Pollença Muntanya. La participación femenina local alcanzó las 107 atletas de Pollença.

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