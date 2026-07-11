Xavi Cañellas se vuelve a exhibir en el Vila de Sineu

Xavi Cañellas, ciclista élite del Arabay, mostró su potencial superior por segunda semana consecutiva en el Vila de Sineu que el pasado viernes celebró la tercera de las cuatro nocturnas que conforman la tradicional competición veraniega del ciclismo isleño. Se impuso sin agobios de ningún género en las dos carreras que disputaron los ciclistas de primer nivel en la prueba que organiza la Agrupació Ciclista Sineu.

Fueron 24 los ciclistas que tomaron la salida en la eliminación donde el ganador superó a Jorge Rey y Sergi Amengual seguidos de Martí Mir y Llorenç Tomàs con Daniel Gómez, décimo, como mejor junior. El dominio de Cañellas fue aún más evidente en la puntuación puesto que a mitad de carrera había doblado ya al resto de los participantes que debieron conformarse con luchar por el segundo puesto en el que repitió Jorge Rey con el junior Nico Ros en la tercera plaza. Con estos resultados la combinada quedó con Cañellas, Rey y Amengual en las plazas de podio con Nico Ros como mejor junior.

Principiantes y promesas posan en el podio en Sineu. / Tomeu Arbona

En la puntuación para los de segunda categoría, el triunfo correspondió a Toni Frontera que superó a Tomeu Vachiano, Xema Estela, Daniel Anadón y Xavier Andreu. La prueba para los más jóvenes de tercer nivel tuvo a Toni Font como dominador tras doblar al resto junto con Toni Sales que ocupó la segunda plaza seguido de José Alberto Ibáñez.

Los mayores de tercer nivel y las féminas compitieron conjuntamente con triunfo de Pedro Mulet seguido de Toni Abraham y Emili Garí mientras que Maria Mora repitió como mejor fémina por delante de Inés Bustos y Leonor López..

La combinada para cadetes quedó encabezada por el petrer Miquel Àngel Vicens seguido de su compañero de equipo Alejandro Buzdea y Nino Fernández. En categoría infantil el triunfo fue para Sebastià Suau seguido de Biel Mora y José Reyes. En alevines fue Toneu Pons quien se llevó la victoria tras superar a Tomeu Verger y Clara Nadal. La velada se completó con pruebas para los principiantes y promesas.