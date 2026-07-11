Fútbol
Son Fusteret acogerá una pantalla gigante para ver la semifinal del Mundial entre España y Francia
La apertura de puertas está prevista a las 18.00 horas y antes del inicio del partido habrá una sesión del dj Jaume Colombás
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EP
Palma
El Ayuntamiento de Palma instalará una pantalla gigante en Son Fusteret para que los aficionados puedan seguir en directo la semifinal del Mundial de Fútbol que enfrentará a la Selección Española y Francia el próximo martes.
La apertura de puertas está prevista a las 18.00 horas, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa. Antes del inicio del partido, se ofrecerá una sesión del DJ Jaume Colombás, que actuará de 20.00 a 21.00 horas, momento en que comenzará el partido.
Para facilitar el acceso al recinto y garantizar la movilidad de los asistentes, la EMT reforzará las líneas de autobús que conectan Son Fusteret con diferentes puntos de la ciudad.
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