Gimnasia artística
Nicolau Mir se proclama subcampeón de España y apunta al Europeo de agosto
El Xelska Illes Balears firma un quinto puesto masculino y un sexto femenino en el campeonato nacional
El gimnasta del Xelska Illes Balears, Nicolau Mir, se ha proclamado subcampeón de España en la clasificación general del Nacional de Gimnasia Artística, que se está celebrando esta semana en Guadalajara.
El deportista ha firmado una brillante actuación, que además le ha permitido sumar varias medallas por aparatos, destacando especialmente en paralelas y anillas.
Con este resultado, el gimnasta mallorquín —integrante del programa del CTEIB— se consolida como una de las principales referencias de la gimnasia nacional. Asimismo, este rendimiento le asegura su presencia en el equipo español que competirá en los próximos compromisos internacionales del mes de agosto: el Campeonato de Europa, clasificatorio para el próximo Campeonato del Mundo, y los Juegos del Mediterráneo.
En la competición por equipos, el conjunto masculino del Xelska Illes Balears logró una meritoria quinta posición, mientras que el equipo femenino finalizó en sexto lugar. Las opciones de luchar por el podio se vieron condicionadas por la caída de Ana Martín durante su ejercicio de suelo, un contratiempo que marcó el desarrollo de la competición.
A nivel individual, la alcoyana Maia Llácer obtuvo una excelente cuarta posición en paralelas, un resultado que la sitúa muy cerca de conseguir una plaza en la selección española femenina para disputar los próximos eventos internacionales.
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