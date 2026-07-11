Marc Márquez logra su novena 'pole' en Sachsenring, su jardín preferido

"Esta mañana le he dicho a mi equipo que quería guerra, que quería buscar el récord de esta pista para dejarlo para siempre como la vuelta más rápida de las 'mil', ya que el año que viene vendremos con las nuevas motos de 850cc", comentó el catalán Marc Márquez (Ducati) al conseguir, hace un ratito, su novena 'pole position' (1.19.041 minutos) en Sachsenring, 61 milésimas de segundo mejor que el crono de su hermano Àlex (Ducati), brutal tras su total recuperación y regreso a la competición.

"Creía que era posible bajar el 1.19.071 que poseía Fabio (Di Giannantonio, Ducati, 2025) e, incluso, llegué creer que podía parar el crono en 1.18, pero, en el último sector, al ver que había hecho ya muy buenos parciales he preferido bajar el ritmo", comentó 'Il Cannibale', tal vez consciente de que el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia, 8º) se había estrellado contra la gravilla en su vuelta rápida. 'Bezz', líder en el arranque del Mundial y totalmente descentrado desde que MM93 le ha restado decenas de puntos, sufrió la fractura de la clavícula izquierda y, en estos momentos, vuela hacia Italia donde será operado esta misma noche. Ni él ni su compañero de marca y líder del Mundial, el madrileño Jorge Martín (Aprilia, 9º), habían logrado, hoy, una buena posición en la nueva parrilla de MotoGP, que colocará a los pilotos más alejados de la fila anterior para evitar encontronazos en el arranque del gran premio.

Márquez ha vuelto a hacer una de esas excentricidades que solo él es capaz de protagonizar y que puso de moda, en compañía de Santi Hernández, su ingeniero de toda la vida en Honda, al forzar tres intentos de ataque, en lugar de los dos tradicionales en el cuarto de hora que dura la 'quali'. "Sí, sí, les he dicho que quería perseguir el récord y utilizaría tres juegos de neumáticos y las dos motos. Todo ha ido a la perfección y hemos logrado nuestros objetivo: primera fila, bueno, 'pole' y récord".

"Esta mañana le he dicho a mi equipo que quería guerra, que quería buscar el récord de esta pista para dejarlo para siempre como la vuelta más rápida de las 'mil', ya que el año que viene vendremos con las nuevas motos de 850cc". Marc Márquez — Piloto del Lenovo Ducati y nueve veces campeón del mundo

No deja de ser una gran noticia para el campeonato y una prueba más de que las cosas están cambiando, el hecho de que la primera fila de hoy y mañana, en la prueba al 'sprint' y en el GP de 30 vueltas, esté copada por tres Ducati: Marc Márquez, Àlex Márquez y Fabo Di Giannantonio. "Es lo que tiene coincidir con Marc, es lo que tiene que alguien, tan veloz como él, sobre todo aquí, que lo tiene muy por la mano, cuando puedes ser 'poleman', aparece él y te roba el crono. Normal, todos estamos acostumbrados a eso", señaló el 'Pistolas', orgullosísimo de haber quedado a 61 milésimas de su hermano.

"Repito, estamos aquí para sumar los máximos puntos posibles, es uno de nuestros circuitos favoritos, con 10 curvas a izquierdas y tenemos que aprovechar esta situación", volvió a reconocer Marc Márquez, que, en efecto, se ve ganador hoy y mañana. La inquietud en Aprilia empieza a ser alarmante pues ni siquiera hemos llegado al ecuador del Mundial y hace ya muchos grandes premios que parecen haber perdido todos, el equipo, su jefe Maxximo Rivola y sus pilotos la velocidad y el dominio que mostraron en el inicio de Mundial. Eso sí, hay que reconocer que 'Martinator', nuevo líder de MotoGP, reconoció, cuando 'ET' no ganaba y se estaba recuperando de su hombro derecho, que "llegará, Marc siempre llega y, sí, será nuestro rival por el título".