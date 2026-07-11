Francisca Segura y Álex J. Durán brillan en Magaluf

El 30 Mitin Illes Balears de Atletismo, disputado el pasado jueves en las pistas Joan Munar de Magaluf, tuvo como gran protagonista a Mateo Domínguez Sánchez, figura emblemática del atletismo balear, quien fue el homenajeado de esta edición.

En la clasificación por trofeos, Francisca Segura se proclamó vencedora en carreras mixtas; Nicolás Vila hizo lo propio en saltos mixtos; José Ángel Pinedo fue el ganador en lanzamientos; y el Siurell-Sa Sini se impuso en los relevos mixtos.

Josema Ballesteros, presidente del Amistat, dio el pistoletazo de salida a esta trigésima edición, una cita ya consolidada y que continúa siendo, posiblemente, la única gran prueba del calendario balear de atletismo en pista que se celebra en Mallorca.

Francisca Segura y Álex J. Durán, los grandes protagonistas

En esta edición brilló con luz propia Francisca Segura, atleta del grupo de Juan Sancha, que ya se ha consolidado entre las diez mejores velocistas españolas de los 100 metros lisos. Firmó 11.91 en las semifinales y 11.85 en la final, con viento neutro (+0.0), proclamándose ganadora absoluta del mitin.

En categoría masculina, la máxima puntuación correspondió a Álex J. Durán, que completó los 800 metros en 1:50.90.

El trofeo de saltos mixtos fue para Nicolás Vila (Universidad de Oviedo), gracias a un mejor salto de 7,00 metros. En lanzamientos mixtos, el vigente campeón de España José Ángel Pinedo fue el mejor con una marca de 17,39 metros.

Mateo Domínguez posa con Josema Ballesteros en Magaluf. / P.Bover

La competición dejó excelentes registros y un gran ambiente competitivo, especialmente en los 800 metros, una prueba en la que los mediofondistas demostraron un notable nivel. Álex J. Durán (Atlas) volvió a liderar la prueba con 1:50.90, muy cerca del 1:50.57 que logró en los Campeonatos de Baleares. Además, once atletas bajaron de los dos minutos, unos registros muy esperanzadores que deberán seguir mejorando, ya que el tiempo de Durán ocupa actualmente el puesto 85 del ranking nacional.

El menorquín Sergi Pons completó los 400 metros lisos en 48.73, sin la presión de sus rivales, mientras que la vilera Teresa Ribas registró un tiempo de 57.15.

Por su parte, Gemma Valentina Llabrés (Palma) firmó una excelente marca en la milla, con un tiempo de 4:59.31. Otra de las agradables sorpresas de la jornada fue Sergi Carbonell (Amistat), que superó los 4,40 metros en la prueba de salto con pértiga.

Organizadores y atletas posan en Magalug. / P.B.

En los 200 metros vallas, Carlos Oses (Siurell) paró el crono en 26.12. En los concursos, Cris Navarro (Pegasus) logró un brillante doblete al imponerse tanto en peso (10.07 metros) como en martillo (43.67 metros). Fuera de concurso, el atleta sub-16 Sergi Albertí (Pegasus) alcanzó los 57.42 metros en lanzamiento de martillo, mientras que David Abrines lanzó la jabalina hasta los 61.47 metros.

Homenaje a Mateo Domínguez

La jornada concluyó con la entrega de trofeos, presidida por Joan Munar y por el homenajeado Mateo Domínguez, uno de los atletas que contribuyó decisivamente al crecimiento del atletismo balear en el panorama nacional.

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A lo largo de su trayectoria deportiva fue ganador del Gran Premio de la Juventud de Cross, campeón de Baleares y récordman en diferentes disciplinas, campeón de Catalunya en varias pruebas e internacional en los 3.000 metros obstáculos, entre otros importantes méritos deportivos que avalan una carrera ejemplar.