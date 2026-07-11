Àngels Moreno vuelve a brillar con un bronce en la Copa del Mundo de piragüismo

La palista mallorquina Àngels Moreno volvió a demostrar su gran nivel en la élite del piragüismo internacional al conquistar una medalla de bronce en la prueba de C2 500 metros durante la primera jornada de finales de la Copa del Mundo de Piragüismo Sprint, que se celebra en el canal de Montréal (Canadá).

Moreno, formando pareja con Viktoria Yarchevska, firmó una excelente actuación para asegurar la tercera posición en una final de altísimo nivel, solo superadas por las embarcaciones de Ucrania, con Liudmyla Luzan y Anastasiia Rybachok, y de China, representada por Sun Mengya y Ma Yanan.

Este nuevo podio internacional confirma el buen momento de la deportista pollencina, que sigue consolidándose como una de las grandes referencias del piragüismo español en las pruebas de velocidad.

La jornada también dejó otra alegría para la delegación española con la medalla de plata conseguida por Sara Ouzande, Lucía Val, Daniela García y Bárbara Pardo en la final del K4 500 metros, donde únicamente fueron superadas por el potente cuarteto chino integrado por Yu Shimeng, Yin Mengdie, Wang Nan y Shen Siyu.

En el resto de finales con representación española, Laia Pèlachs fue cuarta en K1 1.000 metros, Pablo Graña terminó quinto en C1 200, Pablo Crespo ocupó la sexta posición en C1 1.000 y el K4 masculino formado por Adrián del Río, Carlos Arévalo, Marcus Cooper y Rodrigo Germade finalizó octavo en una prueba dominada por Hungría.

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Con este bronce de Àngels Moreno, España arrancó con dos medallas su participación en la Copa del Mundo de Montréal, reafirmando el excelente estado de forma del piragüismo nacional en el circuito internacional.