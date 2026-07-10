Zverev le arrebata el número dos a Alcaraz y luchará por el título en Wimbledon

Le faltaba dar un paso más en la superficie de hierba y en esta edición ha dado dos. Alexander Zverev disputará la final de Wimbledon después de derrotar a la gran revelación del torneo, Arthur Fery, en tres sets (7-6, 6-2, 6-4). El alemán demostró que está a un nivel espectacular y disfrutando de su juego como nunca lo había hecho a lo largo de su carrera. Volverá a luchar por un 'grande'.

Ganar Roland Garros ha liberado a 'Sascha'. Pierde menos la concentración y cree más en él. Así acabó con la maldición de Taylor Fritz en cuartos y así rebajó la euforia de la afición británica con su inesperado semifinalista. Arthur Fery había hecho grandes méritos para estar en la penúltima ronda del torneo, pero jugar contra el actual campeón en París ya es otra cosa.

Nunca había alcanzado los cuartos de final, y ahora está en la final. Zverev dominó el partido de principio a fin, aunque Fery resistió físicamente al nivel del germano durante el primer set. El británico le devolvió rápidamente un break en contra y todo tuvo que decidirse en un tie-break inicial. En la muerte súbita, la diferencia fue abismal. 7-0 para el favorito.

La afición animaba a su tenista y creía en sus posibilidades, teniendo en cuenta lo que había demostrado en las anteriores rondas. Pero simplemente no podía más y Zverev estaba rozando la excelencia. En los intercambios no era capaz de aguantar el ritmo e incluso en la red era más dominante el alemán, aunque no sea el principal punto fuerte de su juego.

El segundo y tercer set fueron prácticamente idénticos. Zverev impuso su juego e hizo daño al resto en múltiples ocasiones. Varias roturas fueron suficientes para establecer una diferencia considerable en el partido. Y dejar claro que en esta semifinal no iba a existir la épica, ni ningún tipo de remontada. El 'show', en todo caso, ya vendría después con Djokovic y Sinner.

Fery, que tan solo estaba un break abajo en el tercer set, intentó sorprender cuando Zverev sacaba para ganar el partido. Fue imposible. El alemán encadenó varios servicios precisos y jugó con una calma sorprendente. Al finalizar el encuentro, como era de esperar, Arthur Fery se llevó una increíble ovación por parte de todos los presentes en la Pista Central del All England Club.

Con este triunfo, además de alcanzar la final y luchar por el título el próximo domingo, Zverev aparecerá el próximo lunes como nuevo número dos del mundo. Necesitaba llegar a la última ronda de Wimbledon para conseguirlo y así lo ha hecho. Por tanto, Carlos Alcaraz regresará al circuito como número tres, por detrás de Sinner y del alemán, que está viviendo unos meses de ensueño.