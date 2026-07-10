El Xelska conquista la plata por equipos y Teresa Galbis se corona campeona de España

El Xelska Illes Balears se mantiene en la élite nacional. Plata en la clasificación por equipos del club de gimnasia artística mallorquín con el oro de Teresa Galbis en la clasificación general que la acredita como campeona de España. El Pabellón Multiusos de Guadalajara ha sido testigo de un nuevo podio del Xelska que se sube al cajón por cuarto año consecutivo después de tres oros en los últimos tres campeonatos nacionales. A pesar de bajar un escalón en el podio, el club mallorquín ha realizado una excelente y brilante actuación en la que, además de la campeona Teresa Galbis, el equipo estaba formado por Luana Roda, Ariadna Pastor, Laia Picó y Elena Gutiérrez.

Los éxitos no solo han llegado en categoría senior para el Xelska, cuyas victorias también se reflejan en las jóvenes promesas del club. Es el caso de Naia Arambalza, quien se proclamó campeona de España del aparato de barra de la categoría juvenil. El Xelska también hizo un gran torneo de equipo en dicha categoría en la que quedaron primeras de la clasificación, pero que por cuestiones normativas no se les concedió el oro a un grupo de gimnastas formado por, a parte Arambalza, Mishel Medvedeva y Carlota Rotger. Cabe destacar también la medalla conseguida por Paula Nieto, del CG Palma, en los aparatos de salto y paralelas.