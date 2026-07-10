Son Malferit seguirá siendo la casa del Atlético Baleares

La Federació de Fútbol de las Illes Balears (FFIB) y el Club Deportivo Atlètic Balears están manteniendo conversaciones para formalizar la renovación del compromiso de cesión de uso de las instalaciones de Son Malferit, garantizando así la continuidad de la actividad deportiva del club en este recinto, permitiendo que cerca de 400 niños y niñas dispongan de un campo donde jugar al fútbol.

Así, la FFIB, siguiendo el mandato de la Asamblea General del 8 de febrero de 2025, permitirá al club continuar desarrollando su actividad deportiva en Son Malferit, especialmente la vinculada al fútbol base, al fútbol femenino y al resto de categorías federadas, manteniendo en todo momento la titularidad de las instalaciones.

Esta cesión de uso de la instalación deportiva se prorrogará hasta que el CD Atlètic Balears disponga de un campo de fútbol alternativo. De esta manera, se garantizará la estabilidad necesaria para que el club continúe desarrollando su actividad mientras avanza el futuro proyecto que permitirá acoger la actividad que actualmente se lleva a cabo en Son Malferit.

En las conversaciones mantenidas entre ambas partes también se ha presentado un importante plan de mejora y modernización de las instalaciones, impulsado por la FFIB, entre cuyas actuaciones destacan la rehabilitación del actual edificio de vestuarios para convertirlo en la futura sede de la Mutualidad de Futbolistas, la construcción de un nuevo edificio de vestuarios y la reorganización de algunos espacios para optimizar el funcionamiento del recinto.

Asimismo, se creará una Comisión de Seguimiento integrada por representantes de ambas entidades, encargada de velar por el cumplimiento de los acuerdos, supervisar el estado de las instalaciones y coordinar las actuaciones de mantenimiento y mejora.

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Este acuerdo responde también al compromiso de la Federación de Fútbol de las Illes Balears de seguir trabajando conjuntamente con los clubes, las instituciones y todos los estamentos posibles desde el diálogo, la colaboración institucional y el respeto mutuo, tratando de asegurar la estabilidad y la viabilidad del fútbol balear.