La Jornada del Club de Amateurs y Propietarios reunirá a deportistas y personalidades en el Hipódromo de Manacor

El Institut de l'Esport Hípic de Mallorca participará activamente en la Jornada del Club de Amateurs y Propietarios, que se celebrará el próximo sábado 11 de julio en el Hipódromo de Manacor. Se trata de una de las citas más singulares y participativas del calendario hípico, que volverá a reunir deporte, espectáculo y ambiente familiar.

La jornada contará con la asistencia del conseller ejecutivo de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, del presidente de la Federación Balear de Trote, Juan Antonio Rosselló Comas, y de representantes del Club de Amateurs y Propietarios.

Durante la velada se disputarán las pruebas puntuables del Torneo de Amateurs, además de diversas actividades dirigidas a todos los públicos. Uno de los momentos más esperados será la carrera de exhibición de tándems, en la que conductores amateurs compartirán sulky con destacadas personalidades del mundo del deporte, la gastronomía y la comunicación.

Entre los participantes confirmados figuran Miquel Calent, Miquel Soler, Chichi Soler, Toni Prats, Maria Barceló, Marta Ferrer y Jovan Stankovic, que se sumarán a esta iniciativa con el objetivo de acercar el trote a nuevos públicos y ofrecer una experiencia diferente a los asistentes.

El conseller ejecutivo de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, ha destacado que: «Esta jornada es un magnífico ejemplo de cómo el trote puede unir deporte, participación y entretenimiento. La implicación del Club de Amateurs y Propietarios y la presencia de personas tan conocidas nos permiten acercar este deporte a nuevos públicos y seguir promoviendo una afición que forma parte del patrimonio deportivo y cultural de Mallorca».

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Antes de la carrera de exhibición, el público podrá compartir un momento con los invitados en un espacio habilitado para hacerse fotografías y conseguir autógrafos.