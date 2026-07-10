El IME instala 160 nuevos asientos en las gradas del campo de fútbol municipal de Sant Jordi

El Institut Municipal de l'Esport (IME) ha completado la instalación de 160 nuevos asientos en la grada principal del campo de fútbol municipal de Sant Jordi, una actuación destinada a mejorar el equipamiento de esta instalación deportiva y adecuarla a los requisitos exigidos para la celebración de competiciones oficiales.

El primer teniente de alcalde y concejal de Deportes, Javier Bonet, acompañado por el director general de Deportes, David Salom, y el gerente del IME, Miguel Ángel Bennàssar, ha visitado este viernes el campo de fútbol junto al presidente del club, Jaume Gelabert, para conocer de primera mano el resultado de esta mejora.

Nuevos asientos integrados en el campo de fútbol del Sant Jordi. / Ajuntament de Palma

La actuación ha consistido en la colocación de 160 nuevos asientos en la grada principal del recinto. Esta inversión responde a la voluntad del IME de continuar mejorando la calidad de las instalaciones deportivas municipales, además de dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la Real Federación Española de Fútbol para la celebración de competiciones oficiales.

Los nuevos asientos, fabricados en polipropileno copolímero de alta resistencia, han sido suministrados por la empresa ALTOGAN Sport, S.L. por un importe de 2.207 euros (IVA incluido), mientras que los trabajos de instalación han sido ejecutados por la brigada de mantenimiento del IME.