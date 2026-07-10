El Fibwi Mallorca ata a Osi Cerdà para la próxima temporada

Incorporación de altura para el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma. Osi Cerdà aterriza en Son Moix para apuntalar el juego interior del equipo dirigido por Álex Formento. El pívot de 2,16 metros llega cedido al conjunto mallorquín procedente del Covirán Granada, club con el que ha debutado en la Liga Endesa a finales de la temporada pasada. Con este fichaje, Cerdà vuelve a casa, ya que formó parte de la cantera del Fibwi Mallorca en categoría junior, donde ya brillaba y destacaba con unas cualidades excelentes para el baloncesto. De hecho, el jugador mallorquín llegó a estar en dinámica del primer equipo y entrenó con el equipo que por aquel entonces estaba en LEB Plata en la temporada 23/24.

La llegada de Osi Cerdà suma centímetros, identidad y carácter a un Fibwi Mallorca que sigue diseñando su plantilla para el curso 26/27 tras la incorporación reciente de Dorde Simeunovic. El pívot llega al conjunto mallorquín tras un período de dos temporadas en Granada en las que ha estado con el CB La Zubia en Tercera FEB y en dinámica del primer equipo llegando a debutar en la Liga Endesa. Ahora, vuelve a casa cedido con la intención de consolidar el proyecto del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma en la categoría de plata del baloncesto español.