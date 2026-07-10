El Consell de Mallorca refuerza su compromiso con el deporte base y los valores apoyando al Campus Fundación Miquel Jaume-Palma Futsal

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell, Pedro Bestard, han visitado este viernes el Campus Fundació Miquel Jaume-Palma Futsal en el Polideportivo Sant Ferran. Una iniciativa que reunirá a 350 jóvenes durante las vacaciones escolares y que combina el deporte con la transmisión de valores esenciales para el desarrollo personal.

El campus, que se lleva a cabo fruto de la colaboración entre el Consell de Mallorca y el Illes Balears Palma Futsal, forma parte de la apuesta institucional para acercar los clubes de élite al deporte base y convertir sus deportistas en referentes para los más jóvenes, siguiendo la filosofía del programa «Jugam amb l’elit».

Acompañados por el director insular de Deportes, Toni Prats, y el representante del Área Social del club, Martín López, Galmés y Bestard ha compartido con los participantes una jornada que ha incluido una visita especial: la del portero Luan Muller, que ha sido entrevistado por los asistentes. Además, las autoridades han conocido de primera mano las actividades que se llevan a cabo y han valorado la tarea educativa que desarrollan los campus deportivos más allá de la competición.

«El deporte es una de las mejores herramientas para educar en valores. Aquí los niños aprenden mucho más que técnica o táctica: aprenden a respetar los compañeros, a esforzarse cada día y a entender que los éxitos siempre son fruto del trabajo en equipo», ha comentado Galmés.

Bestard ha remarcado igualmente la importancia de la colaboración entre las instituciones y los clubes mallorquines: «el Palma Futsal es un ejemplo de excelencia deportiva, pero también de compromiso con la sociedad. Este campus demuestra que el deporte de élite puede tener un retorno directo sobre los más jóvenes, ya que los ayuda a crecer en un entorno de respeto, disciplina e ilusión».

Un campus 100 % deportivo con invitados especiales

Durante el Campus Fundació Miquel Jaume-Palma Futsal en el Polideportivo Sant Ferran, los participantes combinan entrenamientos de fútbol sala con actividades multideportivas (piscina, pádel, etc.), juegos cooperativos y dinámicas orientadas a fomentar la convivencia y los hábitos saludables, consolidando un modelo que une deporte, educación y cohesión social. Así mismo, los jóvenes reciben cada semana una visita especial de un jugador, que les explica de primera mano su experiencia deportiva.