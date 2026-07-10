Las cinco claves de la imbatibilidad de España

La selección española se ha empeñado en no recibir un gol en todo el Mundial. El combinado de Luis de la Fuente acumula cinco porterías a cero en esta edición, que le han servido para alcanzar los cuartos de final, en los que se medirá este viernes 10 de julio a las 21 horas a Bélgica. Pese a la seguridad transmitida por Unai Simón, la imbatibilidad de España se sostiene en el trabajo colectivo.

La gran virtud defensiva de la 'Roja' es, a su vez, su estilo de juego ofensivo y propositivo, pues las posesiones largas y en campo contrario impiden a los rivales inquietar al portero del Athletic Club. La selección española es la que más pases ha completado con éxito en zona de ataque, 1.823, con un acierto del 88%. Por detrás, a prácticamente 200 combinaciones de distancia, se encuentra Argentina (1.644), mientras que Francia cierra el podio, con 1.596 pases en campo contrario.

Unai Simón parando un disparo a Cristiano Ronaldo / EFE

La presencia de España en la zona de ataque permite ser agresivo en la presión tras pérdida, donde la 'Roja' asfixia a sus contrincantes, a los que no deja trenzar combinaciones. El combinado nacional lidera el porcentaje de entradas que resultan en la recuperación del balón, con un 71,43%, por delante de conjuntos a priori más intensos y físicos, como Noruega (69,33%) y Paraguay (67,42%).

España, además, no solo domina el juego terrestre, sino también el aéreo, ya que es la selección con más duelos por alto ganados en la presente edición del Mundial, 12,4, con un 66% de acierto. Un dato sorprendente, teniendo en cuenta que la selección nunca se ha caracterizado por tener jugadores de envergadura. De hecho, los pupilos de Luis de la Fuente tienen una altura media de 1,81 metros, el trigesimoprimer equipo más alto de la Copa del Mundo.

Los rivales de la selección española hasta ahora han sido incapaces de romper el muro de Unai Simón, al que prácticamente no han inquietado. En total, la 'Roja' ha recibido 29 disparos, solo cinco de ellos entre los tres palos. Gracias a ese trabajo colectivo, el portero del Athletic Club ha batido el récord del mundo de más minutos consecutivos sin encajar en una Copa del Mundo que ostentaba Walter Zenga, pues encadena 609' sin recoger el balón de su portería entre el Mundial de 2022 y el de 2026.

Laporte despeja un balón en el partido de dieciseisavos de final contra Austria / EFE

La 'Roja' ha logrado todo esto sin ejercer un juego duro. Los chicos de Luis de la Fuente han visto tres tarjetas amarillas en cinco encuentros: Pedri contra Cabo Verde; Álex Baena ante Uruguay; y Ferran Torres frente a Portugal, todas ellas por faltas. De los combinados que continúan en liza, solo Noruega, con dos, acumula menos.

Además de la figura de Unai Simón, la pareja de centrales formada por Cubarsí y Laporte ha dado un paso adelante en el Mundial. El central del FC Barcelona, que está disputando su primer gran torneo con la selección española, después de perderse la Eurocopa para centrarse en los Juegos Olímpicos, se complementa a la perfección con el zaguero del Athletic Club, con mayor experiencia en estos escenarios. Tras un inicio de temporada dubitativo con el Barça, acabó el curso a un nivel excelso, como está demostrando en el torneo más prestigioso del mundo.

Cubarsí se ha hecho un hueco en los planes de Luis de la Fuente, que ha prescindido de Huijsen o Le Normand, jugadores de su total confianza, para situar al catalán en el eje de la defensa. Con solo 19 años, las miradas se centran en Lamine Yamal, de su misma generación, pero el rendimiento del central no se queda atrás, hasta el punto de que es uno de los mejores futbolistas de todo el Mundial.

Fuente: Sport