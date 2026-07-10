Baba Miller brilla en su debut en la Summer League

La Summer League de Las Vegas arrancó con una destacada presencia española, pero el gran protagonista fue Baba Miller, que dejó una excelente carta de presentación con Los Angeles Clippers. El ala-pívot mallorquín firmó una actuación muy completa pese a la derrota de su equipo frente a Sacramento Kings (85-91).

Baba Miller terminó el encuentro con 12 puntos, 5 rebotes, 1 asistencia y 3 tapones en 27 minutos sobre la pista. Mostró una gran eficacia en ataque al convertir 3 de sus 4 tiros de campo (2 de 4 en tiros de dos y 1 de 1 en triples) y 3 de sus 4 tiros libres, consolidándose como uno de los jugadores más destacados de los Clippers en su estreno.

Su gran debut llega apenas unas horas después de que HoopsHype adelantara que los Los Angeles Clippers han acordado con el balear un contrato de cuatro temporadas y 9,6 millones de dólares, una apuesta importante por el joven talento español, conocido por su versatilidad y su espectacular envergadura, con un alcance cercano a los 2,82 metros.