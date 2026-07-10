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El Atlético Baleares refuerza su ataque con Raúl Caballero

El delantero jienense llega al conjunto blanquiazul tras firmar una gran campaña el año pasado en el Torrent

Raúl Caballero durante un partido

Raúl Caballero durante un partido / ATB

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A. Morata

Palma

El Atlético Baleares ha anunciado este viernes la llegada de Raúl Caballero. El ariete de 24 años, nacido en Jaén, proviene del Torrent CF, con el que consiguió 15 goles y 4 asistencias en 35 partidos la temporada pasada.

Tras la incorporación del joven delantero, el director deportivo Marc Julià asegura que el delantero “encaja perfectamente en el perfil que buscábamos para reforzar la parcela ofensiva”. “Llega tras firmar una gran temporada en el Torrent, donde ha destacado por sus goles y asistencias, y estamos convencidos de que aportará mucho valor al equipo”, añade. 

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Formado en las inferiores del Córdoba UF y de la UD Almería, Raúl cuenta, pese a su juventud, con experiencia en distintos equipos como el San Fernando CD, CD Estepona, Numancia, UB Conquense y el mismo Torrent CF. En la 2024/25, defendiendo la camiseta de la UB Conquense, firmó 9 goles y 4 asistencias, unos registros que le sitúan como un atacante con capacidad para marcar diferencias en el área rival. 

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