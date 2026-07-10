Ángel Comendador prolonga su historia en el Palmer Basket

Ángel Comendador prolonga su relación con el Palmer Basket para esta nueva temporada del club en la Primera FEB. El exterior mallorquín salvaguardará la camiseta del conjunto insular por cuarto curso ininterrumpido. El jugador de 2,03 m adoptó un rol significativo en la consecución del objetivo de la entidad de permanecer en la segunda categoría nacional. El ala-pívot aportó 5,8 puntos y 2,9 capturas de media en 16:37 minutos de intervención.

El baloncestista nacido en 2001 disputó 30 enfrentamientos con el elenco turquesa en la campaña pasada, 28 en liga y dos en Copa de España. Ángel Comendador se ha distinguido por su viveza defensiva, su facultad para provocar pérdidas adversarias y sus diferenciales aptitudes físicas. La habilidad en el arte de la protección de la canasta propia describe a la perfección una de las principales virtudes del renovado.

El balear iniciará su tercera campaña completa en la entidad tras haber protegido la elástica del equipo en un total de 67 compromisos. Comendador debutó en el bloque isleño en el tramo final del curso 2023/24. El mallorquín compitió en los 11 últimos partidos ligueros, dos de ellos en el play-out, y ejecutó un rendimiento capital para contribuir al club a lograr la salvación. El joven talento llegó al grupo tras superar una lesión de gravedad.

En la campaña 2024/25, Ángel Comendador disputó 27 encuentros entre Segunda FEB y Copa de España. El 'cuatro' mostró una productividad magnífica y formó parte de la plantilla que consiguió el ascenso de categoría y el cetro de la división de bronce del baloncesto español.

La capacidad de resiliencia del baloncestista le ha caracterizado durante toda su trayectoria y ha definido su evolución como deportista. Comendador agrega su nombre junto al de sus compañeros, Joan Feliu y Kevin Torres, como jugadores confirmados para el próximo reto del proyecto.