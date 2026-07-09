Los riders que llevarán GRAVITEO al límite en el Circuit de Barcelona-Catalunya

El Circuit de Barcelona-Catalunya está acostumbrado a la velocidad y a la precisión, aunque este verano cambiará los neumáticos por unas ruedas pequeñas, capaces de encadenar trucos imposibles, deslizarse por paredes y barandillas o convertir prácticamente cualquier obstáculo en parte del recorrido. GRAVITEO Urban Sports Festival aterriza del 17 al 19 de julio en Montmeló para convertirse en el punto de encuentro de disciplinas que han crecido en skateparks, plazas y espacios urbanos, pero que cada vez tienen más presencia en grandes escenarios deportivos. Skateboarding, scooter y roller freestyle serán tres de los grandes protagonistas del festival. Y lo serán, sobre todo, por los riders nacionales que estarán allí.

El skateboarding español habla por sí solo

En skateboarding, pocos nombres explican mejor el momento del deporte español que Naia Laso. Olímpica en París 2024, diploma olímpico y campeona de España de Vert en 2025, la rider vasca de 17 años representa a esa nueva generación que ha crecido con el skate ya dentro del programa olímpico, pero que mantiene intacta una de las grandes señas de identidad de este deporte: que el estilo importa tanto como la puntuación. Su presencia en GRAVITEO permitirá al público ver de cerca de una deportista que ya ha competido frente a las mejores del mundo y que continúa construyendo una carrera con un enorme margen de crecimiento.

Circuit de Barcelona-Catalunya El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá GRAVITEO Urban Sports Festival, un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de deportes de Montaña y Escalada, y el patrocinio de CUPRA, ColaCao, Azulmarino New travel y hohes C. El festival reunirá competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público. ¡Inscríbete!

Junto a ella estará también Julia Benedetti, doble olímpica en Tokio 2020 y París 2024. La skater coruñesa de 21 años fue una de las primeras caras del skateboarding español en los Juegos y sigue siendo una referencia por recorrido, personalidad y constancia. A esa experiencia competitiva se suma una creatividad que continúa siendo una de sus principales señas de identidad, consolidándola como una referente dentro y fuera de España.

Scooter, creciendo y con referentes

El scooter tendrá también un papel destacado durante GRAVITEO. El nivel técnico, la velocidad de ejecución y la espectacularidad de sus rondas han convertido esta disciplina en una de las que más ha crecido en los últimos años dentro de la escena urbana española.

Ahí aparece Guifré Obradors, subcampeón del mundo en 2023 y campeón de España de Scooter Street. Es uno de los mejores ejemplos del crecimiento que ha experimentado esta disciplina en España. No solo por sus resultados, sino también por la forma en la que compite, combinando precisión, velocidad y control. En Montmeló será uno de los nombres locales que más expectación despertará.

También estará Lucas Caballero, integrante de la selección española. Forma parte de una generación que ya compite con referentes muy cercanos y llega a GRAVITEO en un contexto ideal para mostrar al público el nivel real de una disciplina que gana cada vez más presencia en campeonatos, circuitos federativos y eventos urbanos. Su figura representa ese punto intermedio entre la consolidación y el futuro, con un amplio margen de crecimiento.

El exitoso roller freestyle

Si hay una disciplina en la que España puede presumir de resultados internacionales, esa es el roller freestyle. Carla Martín fue campeona del mundo de Vert en 2022 y 2024. Aquel primer oro, logrado con solo 17 años en los World Skate Games, confirmó su capacidad para competir en los grandes escenarios. Acaba de terminar sexta en la Copa del Mundo de Roma y en GRAVITEO será una de las grandes referencias femeninas.

La bilbaína Eneritz Quincoces también sabe lo que significa subirse a un podio mundial. Su bronce en Vert en 2022, en Argentina, y sus terceros puestos consecutivos en el FISE Montpellier de 2023 y 2024 la sitúan entre las riders que han contribuido a consolidar el roller freestyle femenino en España. Su presencia en GRAVITEO aportará un elevado nivel competitivo.

Y después está Álex Fernández, uno de los nombres más prometedores del futuro inmediato del roller freestyle español. Campeón del mundo júnior en Park y Street en Roma 2024, su irrupción fue una de las grandes noticias de aquellos World Skate Games.

Un festival para ver y sentir el deporte desde cerca

Más allá de los nombres propios, uno de los principales atractivos de GRAVITEO será reunir en un mismo espacio a deportistas olímpicos, campeones nacionales, medallistas mundiales, integrantes de la selección española y jóvenes talentos. Todos ellos compartirán escenario con atletas de otras disciplinas como la escalada, la marcha nórdica, el patinaje en línea, el duatlón o el basket 3x3.

Noticias relacionadas

El resultado será un espacio en el que el público podrá pasar de una disciplina a otra, descubrir estilos muy distintos y comprobar cómo todas ellas comparten una misma cultura.