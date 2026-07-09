Fútbol
Porto Pi celebra el Mundial con una gran fiesta del fútbol
El centro comercial acogerá los días 14, 15 y 19 de julio actividades infantiles, conciertos y torneo de futbolín coincidiendo con las semifinales y la final del Campeonato del Mundo
Porto Pi organiza una Fan Zone para disfrutar de las semifinales y final del mundial en familia en la Plaza Pere Claver del Centro Comercial, con actividades para toda la familia, torneo de futbolín, música, foodtrucks, espectáculos y la oportunidad de ver los partidos en una gran pantalla.
Las actividades infantiles consistirán en talleres para que los niños diseñen sus propios balones de fútbol y pintacaras para decorarse con las banderas de sus selecciones favoritas, preparándose para disfrutar de los partidos. Los aficionados al futbolín podrán poner a prueba sus habilidades en dos futbolines de diseño vintage de la firma de diseño RS Barcelona, una espectacular reinterpretación de este clásico de la cultura española, en un torneo abierto ya para inscripciones en la página web de Porto Pi www.portopicentro.es. Todos los participantes obtendrán un premio directo sólo por participar y además las parejas finalistas obtendrán premios mayores.
La Fan Zone contará con animación musical a cargo de Pep Tronik y los conciertos de One Man Rocks y Von Bros y el espectáculo del Payaso Filigrana, que hará las delicias de pequeños y mayores. Y a las 21h se proyectarán los partidos de semifinales y final del mundial donde pequeños y grandes podrán disfrutar y animar juntos a las selecciones favoritas y vibrar juntos en esta gran fiesta del fútbol.
Con esta iniciativa, Porto Pi refuerza su compromiso con el deporte y el entrenamiento, consolidando su papel como espacio de referencia para todo tipo de eventos sociales en Mallorca.
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