La natación máster balear brilla en Logroño con 32 medallas

La natación máster balear firmó una gran actuación en el XXXVI Campeonato de España Open de Verano Máster, con la participación de cinco clubes de las Illes Balears: C. Amistat de S. Socials Esport i Joventut, C. Esports Masters, C.N. Calvià, C.N. Palma de Mallorca y Club Natación Triswim, que obtuvieron 11 oros, 8 platas y 13 bronce. El C. Amistat fue el mejor equipo de las islas en la clasificación general, con un destacado 18º puesto en el campeonato celebrado en Logroño.

La expedición balear estuvo formada por 52 nadadores y nadadoras, que sumaron 178 participaciones individuales y 26 relevos, demostrando una presencia sólida y competitiva en todas las jornadas del campeonato. El balance deportivo fue muy positivo, con un total de 32 medallas: 11 oros, 8 platas y 13 bronces, además de un récord de España logrado por Ramona Guillén Muñoz, del C.N. Palma de Mallorca, en la prueba de 50 metros espalda 65+, con un tiempo de 38.39.

La veterana nadadora volvió a situarse entre las mejores especialistas nacionales de su categoría. Logró la victoria en 200 espalda 65+, 200 estilos 65+, 50 espalda 65+ y 100 espalda 65+, confirmando un dominio extraordinario en espalda y estilos. También destacó Marina Jover Gallego, del C.N. Calvià, con una actuación muy completa: oro en 400 libre 25+ y 200 libre 25+, plata en 100 libre 25+ y bronce en 100 mariposa 25+.

En la clasificación por equipos, el C. Amistat de S. Socials Esport i Joventut fue el mejor club, finalizando en una brillante 18ª posición nacional con 657 puntos, entrando en el top 20 del campeonato. Por detrás se situaron el C.N. Palma de Mallorca, 46º con 305 puntos; el Club Natación Triswim, 60º con 229 puntos; el C. Esports Masters, 61º con 222 puntos; y el C.N. Calvià, 65º con 209,50 puntos.

El C. Amistat también dejó su huella en los relevos, con el triunfo del equipo Amistat 80 en el 4x100 libre mixto pre-master, con un tiempo de 3:58.23, y el tercer puesto del Amistat 100 en el 4x100 libre masculino +100.

El campeonato también dejó actuaciones relevantes de Javier Santos Grijalva, del C. Esports Masters, campeón en 50 braza 50+ y medallista en espalda; así como de Álvaro María Barro Ordovás, también del C. Esports Masters, con varias platas en pruebas de mariposa y estilos.

En braza, María África Castell Palou, del C.N. Palma de Mallorca, logró el oro en 200 braza 50+ y la plata en 100 braza 50+, en unas pruebas donde también brilló Pilar Oliver Miró, del Club Natación Triswim, con plata y bronce.