Doblete de victorias de Iker Hernández e Inés Lorenzo en los Campeonatos de Baleares Sub20 y Sub23

Las pistas de Sa Torre des Enegistes de Manacor acogieron el pasado sábado los Campeonatos de Baleares Sub20 y Sub23, una competición que no contó con una participación excesivamente numerosa.

Entre las actuaciones más destacadas en categoría Sub20 sobresalieron los 1.500 metros lisos de Orión Rennike (Pegasus), que firmó una mejor marca personal de 3:53.14, y el concurso de jabalina de Carlos Grau (Pegasus), que lanzó el artefacto de 800 gramos hasta los 57.71 metros.

Iker Hernández (Siurell-Sa Sini) logró el doblete al imponerse en los 100 metros lisos (11.41) y en los 200 metros lisos (22.98). Otro doblete llegó de la mano de Inés Lorenzo (Claudia Troppa), vencedora en los 100 metros lisos (12.44) y en los 100 metros vallas (14.57), donde además consiguió una mejor marca personal. Su hermana Paula Lorenzo se adjudicó los 400 metros vallas con 1:05.17. También hay que destacar el registro de Inés Marco (Siurell) en los 800 metros lisos, donde paró el cronómetro en 2:16.07.

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Carlos Grau lanzando la jabalina / Ponç Bover

En categoría Sub23 sobresalió Marc Escandell (Siurell-Sa Sini), que firmó un tiempo de 10.61 en los 100 metros lisos pese al viento en contra. En jabalina, Carla Jaume, campeona absoluta del Pegasus, lanzó hasta 38.91 metros, mientras que Marc Cerdà (Lô Esport) superó el listón de altura en 1.85 metros. Por último, en el control de 1.500 metros lisos, Thomas Houzet (Es Raiguer) registró un tiempo de 3:52.80 y Jaume Rius (Lô Esport) de 3:54.10.