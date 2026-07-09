Diego Nunes vuelve al Palma Futsal

Diego Nunes De Souza Costa (Guarulhos, 1994) regresa al Illes Balears Palma Futsal. El ala-pívot brasileño, de 31 años, firma con el conjunto balear cuatro años después de su salida rumbo al SL Benfica y tras finalizar contrato con el campeón portugués. Nunes, que jugó cuatro temporadas y media en Palma, regresa tras conquistar dos Ligas, dos Taça de Portugal, dos Taça da Liga y una Supercopa en cuatro temporadas brillantes en Lisboa. Ahora vuelve para reforzar una plantilla que mantiene el bloque de las últimas temporadas y volverá a aspirar a todos los títulos.

Nunes es uno de los jugadores que dejó una huella más profunda en la afición del Illes Balears Palma Futsal, uno de los futbolistas más recordados por sus carreras por la banda, sus zurdazos decisivos y su carácter competitivo. El internacional brasileño apuesta por regresar a Son Moix para iniciar una nueva etapa en un club que conoce perfectamente. En agosto de 2023 ya dejó abiertas las puertas a un posible regreso. Zurdo, con un gran recorrido, técnicamente brillante y con un potente disparo, Nunes aporta experiencia, personalidad y capacidad para decidir partidos al máximo nivel. Recupera el dorsal 17 y regresa a Son Moix para volver a ser importante.

José Tirado y Diego Nunes posan juntos en las oficinas del club / Palma Futsal

Diego Nunes llegó al Palma Futsal en enero de 2018 como regalo de Reyes tras conquistar la liga en Tailandia con el Chonburi Bluewave. El club palmesano le abrió las puertas del fútbol sala europeo tras varios años en Tailandia y Catar, donde compartió vestuario con quien fue y vuelve a ser su entrenador: Antonio Vadillo. Tras varias temporadas a un gran nivel, en la campaña 2021/22 alcanzó su mejor versión y terminó de consolidarse como uno de los referentes del equipo. El ala brasileño fue el gran baluarte ofensivo y el líder de un Palma Futsal que hizo historia accediendo a la primera final de Liga de su historia y certificando la primera clasificación de la entidad para la UEFA Futsal Champions League. Su rendimiento sobre la pista no pasó desapercibido en el panorama nacional, llegando a ser nominado a Mejor Jugador de la LNFS justo antes de emprender su aventura en Portugal.

En el SL Benfica ha mantenido su estatus de jugador de clase mundial. A su extraordinario palmarés colectivo en Lisboa, donde además fue elegido MVP de la Taça de Portugal en 2023, se suman unos números brillantes. Nunes ha finalizado la temporada 2025/26 con un total de 34 partidos disputados —entre Liga, Taça da Liga, Taça de Portugal, Supercopa y UEFA Futsal Champions League—, en los que ha anotado 18 goles y ha repartido 21 asistencias. Su versión más asociativa también se ha reflejado en la máxima competición continental, donde firmó nueve asistencias en siete partidos de Champions.

Con su regreso, el Illes Balears Palma Futsal recupera a un jugador diferencial que conoce la filosofía del club, cuenta con la total confianza de Antonio Vadillo y vuelve con la ambición de seguir compitiendo por todos los títulos vestido de verde.