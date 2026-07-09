Atletismo
Calvià da el nombre de Joan Munar a la pista de atletismo de Magaluf
El atleta paralímpico, bronce en salto de longitud en París 2024, ha recibido el reconocimiento del municipio en la pista donde ha entrenado gran parte de su carrera deportiva
El acto oficial ha reunido a familiares, representantes institucionales y de entidades deportivas y ciudadanos para reconocer la trayectoria, esfuerzo y valores del deportista calvianer
A. Morata
La pista de atletismo de Magaluf lleva desde ayer oficialmente el nombre del atleta calvianer Joan Munar Martínez que compite en pruebas paralímpicas, convirtiéndolo en un referente para el deporte de Calvià. En un acto institucional celebrado en la propia instalación, el Ayuntamiento reconoció su destacada trayectoria deportiva y los valores que representa dentro y fuera de la competición.
El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, destacó que el homenaje trasciende los éxitos deportivos: «Lo que hace de Joan Munar uno de los referentes más importantes de Calvià son sus valores y sus capacidades. Su nombre no estará ahí solo para recordar a un deportista excepcional del municipio, será también un símbolo de que con esfuerzo no hay barrera insuperable. Hoy es tu pueblo el que, con el mismo orgullo, pone tu nombre en su mapa para siempre».
El cambio de denominación, aprobado por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento de Calvià, se hizo efectivo en un acto que reunió a autoridades municipales, familiares, representantes de entidades deportivas y vecinos del municipio para reconocer el recorrido como atleta de Joan Munar Martínez y su estrecha vinculación con una instalación en la que ha entrenado durante años.
Visiblemente emocionado, Joan Munar Martínez agradeció el reconocimiento recibido y recordó el vínculo que mantiene con esta pista: «Que el municipio haya decidido por consenso y después de una gran recogida de firmas poner mi nombre a la pista de atletismo es un auténtico sueño y un honor. Son muchos los años que he dedicado a este deporte, entrenando y compitiendo en la instalación, Debido a la degradación visual, en este tiempo, me ha tocado adaptarme y reinventarme. Al final pienso que ha salido bien, he conseguido una medalla de bronce, la primera en unos Juegos Paralímpicos para Calvià. Espero que este reconocimiento sirva de ejemplo para muchos otros jóvenes, ya sean con o sin discapacidad».
Durante el acto se descubrió la rotulación que incorpora el nombre de Joan Munar Martínez al de la pista de atletismo, un gesto con el que Calvià pone en valor su trayectoria deportiva, su vinculación con la instalación y el ejemplo que representa. El cambio de denominación responde al conjunto de su trayectoria deportiva y humana, de la que forman parte hitos como la medalla de bronce lograda en salto de longitud en los Juegos Paralímpicos de París 2024.
El homenaje concluyó con una gran ovación de los asistentes. La instalación, referente internacional y escenario habitual de entrenamientos y concentraciones de clubes de distintos países, refuerza así también su vinculación con uno de los grandes referentes del deporte calvianer.
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