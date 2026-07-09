Blanca Alzamora se proclama subcampeona de España Sub18 en los 800 metros lisos

Blanca Alzamora (Diana) logró la medalla de plata en la prueba de los 800 metros lisos dentro del marco de los Campeonatos de España Sub18 celebrados en Castellón. Hay que destacar también la excelente actuación de los atletas baleares, que consiguieron tres cuartas posiciones —las denominadas medallas de chocolate en el argot atlético— y un quinto lugar, entre otras destacadas clasificaciones.

Blanca Alzamora ganó las semifinales con autoridad (2:13). En la final, el título ya tenía dueña en la persona de Aitana Navajo, campeona del año pasado, como finalmente sucedió al imponerse con un tiempo de 2:07.98. La atleta del Diana, con buen sentido táctico, no respondió cuando la campeona decidió cambiar el ritmo e irse en solitario, esperando a falta de 200 metros para dar el do de pecho y demostrar el futuro esplendoroso que le espera. Alzamora firmó un registro de 2:09.81, quedándose a solo 81 centésimas de la mínima para los Campeonatos de Europa. Daniela García y Lucía Pinachio ya tienen relevo. Sofía Shepherd (Sporting Calvià) fue cuarta en semifinales con 2:19.75.

En los 800 metros masculinos, David Castañer (Lô Esport) quiso asegurarse la final en las semifinales con una carrera en solitario que le salió bien, aunque muy ajustada, al terminar segundo con 1:54.60. En la final se comportó muy bien tácticamente, pero el campeón del año pasado, Sergio Redondo (1:51.79), se fue con gran autoridad. Castañer se mantuvo en el grupo de cabeza hasta los últimos 150 metros, iniciando entonces una progresión que le llevó a finalizar en cuarta posición con 1:54.38.

El vallista Ismael Ruiz (Speed Club) volvió a dejar constancia de su progresión al firmar una cuarta posición con una mejor marca personal de 13.79, registro que supone mínima europea. Con esa misma marca también logró la clasificación en las eliminatorias. Stobart Aspen Silvanaa (Pegasus) participó en lanzamiento de disco, prueba en la que fue quinta con 37.18 metros, y también en martillo, donde acabó cuarta con un lanzamiento de 55.14 metros.

En los 5.000 metros marcha, Carla Fernández (Es Raiguer) se clasificó en quinta posición con un tiempo de 24:40.08, registro que supone mejor marca personal y récord de la categoría. Carla Monterde (Pegasus) logró clasificarse para la final de los 200 metros lisos con una marca de 25.04. En la final, la nieta de Antonio Santamaría concluyó en octava posición con 25.21, dejando muestras de su buen futuro en su primer año en la categoría. En los 3.000 metros lisos, con final directa, Joao Vithor Puigros (Total Team) se clasificó en decimosexta posición con un tiempo de 9:32.82. En los 400 metros vallas, Alexander Harding (ADA Calvià) fue sexto en las clasificatorias con 55.10.

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Ariadna Trevesett (Es Raiguer), en las clasificatorias de 100 metros vallas, fue cuarta con 14.82. En semifinales no pudo superar la ronda al finalizar séptima con una mejor marca personal de 14.78. Brenda Santos (Pitius) participó en salto de longitud y terminó novena con 5.69 metros. Carlota Peña (Sporting Calvià) fue cuarta en su serie de 400 metros lisos con una mejor marca personal de 58.06. Por su parte, Toni Scanlon (CECOME Menorca) concluyó noveno en los 5.000 metros marcha con 22:36.60, también mejor marca personal.