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Los veteranos del Espanya firman un brillante tercer puesto en XI Torneo Internacional Ciutat de Calafell

El conjunto mallorquín completó una gran actuación en la categoría +50 tras sumar dos victorias y una ajustada derrota

El Espanya posa en Calafell.

El Espanya posa en Calafell. / Espanya Hockey

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Jaume A.

Palma

Un año más, los veteranos del Espanya de hockey tradicional participaron en el XI Torneo Internacional de Hockey Ciutat de Calafell, organizado por la localidad tarraconense para las categorías veteranas y disputado los días 2, 3 y 4 de julio.

El campeonato reunió a 16 equipos en la categoría +40, con la participación de trece conjuntos españoles, uno italiano y uno portugués. En la categoría +50, en la que compitió el conjunto mallorquín, participaron ocho equipos: cinco españoles, dos portugueses y uno argentino.

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En esta edición, el Espanya firmó una destacada actuación. Debutó con una contundente victoria por 6-1 ante el HC Cubelles, cayó por un ajustado 2-1 frente al Vilafranca y, en el encuentro por el tercer y cuarto puesto, se impuso con autoridad al CP Calafell por 9-3, logrando así subir al podio del torneo. La plantilla del Espanya estuvo formada por Martí Roca, Pau Seguí, Miquel Jaume, Guillermo Petricorena, Toni Lladó, Chema Arbona, Jaume Coll y Javier Pochi.

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