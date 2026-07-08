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El Poblense presenta su campaña de abonados para el curso 2026/27

El club presidido por Miquel Molondro ofrece precios que van desde los 60 hasta los 300 euros

Imagen promocional de la campaña de abonados.

Imagen promocional de la campaña de abonados. / UD Poblense

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Jaume A.

Palma

La UD Poblense ha presentado la campaña de abonados para la temporada 2026/27, con seis modalidades y precios que van desde los 60 hasta los 300 euros. La campaña se presenta bajo el lema 'Més que mai, és el nostre moment'.

"Después de un año lleno de emociones, llega el momento de volver a caminar juntos. Porque el Poblense no es solo un equipo, es nuestra gente, nuestro pueblo y un sentimiento que pasa de generación en generación", relata el club en sus perfiles de redes sociales.

Precios de la campaña.

Precios de la campaña. / UD Poblense

El abono Preferent tendrá un coste de 150 euros, mientras que el VIP ascenderá a 300 euros y el Platino a 200 euros. En las categorías reducidas, el carné de Jubilat costará 100 euros y tanto Gran Penya como Jove (de 10 a 18 años) tendrán un precio de 60 euros.

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En cuanto a las condiciones, los abonos VIP y Platino incluyen todos los partidos de la temporada, incluidos los de Copa del Rey y un posible playoff. El resto de modalidades no incluyen los encuentros declarados como día del club o día económico. Además, el abono VIP garantiza asiento en tribuna.

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