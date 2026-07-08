El Palmer Basket ficha a Iñigo Núñez para liderar su proyecto en Primera FEB

El Palmer Basket Mallorca Palma ya tiene nuevo líder para su ilusionante proyecto en Primera FEB. Iñigo Núñez se convierte en el nuevo entrenador del conjunto turquesa con el objetivo de dirigir al equipo en su segunda campaña en la categoría de plata del baloncesto español.

El técnico vizcaíno aterriza en la isla tras firmar una brillante temporada al frente del Biele ISB, al que condujo hasta las eliminatorias de ascenso a Primera FEB después de completar una de las mejores campañas de su historia reciente.

Bajo su dirección, el conjunto de Azpeitia finalizó la fase regular en una histórica tercera posición del Grupo Oeste de Segunda FEB, con un balance de 17 victorias y 9 derrotas. En la fase de ascenso, el equipo superó al Huesca en la primera eliminatoria antes de caer en las semifinales frente al Albacete, poniendo el broche a una temporada de gran nivel.

La trayectoria de Núñez comenzó en el Club Baloncesto Santurtzi, equipo de su localidad natal, donde inició su carrera en los banquillos y logró el ascenso deportivo a la antigua LEB Plata, consolidándose como uno de los entrenadores con mayor proyección del panorama nacional.

Su crecimiento le abrió las puertas del Lointek Gernika Bizkaia, de la Liga Femenina Endesa, donde ejerció como entrenador ayudante. Durante esa etapa contribuyó a que el conjunto vizcaíno alcanzara una meritoria quinta posición en la liga y disputara la Copa de la Reina.

Posteriormente, asumió el reto de dirigir al Ciudad de Huelva, equipo con el que volvió a demostrar su capacidad para competir en la zona alta de la Segunda FEB. Además, en la recta final de la temporada 2024/25 también estuvo al frente del Teknei Bizkaia Zornotza.

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Con la incorporación de Iñigo Núñez, el Palmer Basket Mallorca Palma apuesta por un entrenador joven, ambicioso y con una trayectoria ascendente para liderar un proyecto que afronta con ilusión el desafío de competir en Primera FEB.